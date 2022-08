443 petites tombes en mémoire des victimes néo-brunswickoises de la COVID-19

Pour que les personnes emportées par la pandémie ne soient pas oubliées, un groupe de citoyens de Fredericton a décidé d’installer 443 petites tombes à deux pas de l’Assemblée législative, à l’occasion du jour du Nouveau-Brunswick.

«Le projet New Brunswick Covid Memorial est une initiative bénévole dédiée à la mémoire des vies perdues à cause de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick», peut-on lire sur la page Twitter qu’ils ont créée récemment.

Installés pour seulement une journée à proximité de la Galerie d’art Beaverbrook, ces marqueurs au sol représentent chacun des décès connus à ce jour.

Le groupe souhaitait ainsi faire réaliser les impacts humains de la pandémie, par «l’impact visuel» du nombre, explique Chelsea Stevens. Cette résidente de la capitale est touchée de près: sa mère souffre de symptômes persistants depuis l’infection initiale.

«La COVID est encore bien présente et continue de prendre des vies», souligne-t-elle. «Nous sommes très reconnaissants envers les membres de la communauté qui se sont arrêtés pour nous parler.»

L’idée vient d’une installation créée en septembre par l’artiste Suzanne Brennan Firstenberg, qui a planté plus de 600 000 drapeaux blancs dans le parc National Mall, situé entre la Maison-Blanche et le Capitole à Washington, pour symboliser les vies perdues aux États-Unis. Le nombre de décès a dépassé le million de l’autre côté de la frontière au mois de mai dernier.

En octobre 2020, des tombes avaient été installées au Manitoba, devant la maison du premier ministre Brian Pallister, pour critiquer la réponse du gouvernement provincial à la pandémie.

Chelsea Stevens souhaiterait voir d’autres communautés reproduire l’initiative à travers le Nouveau-Brunswick. Elle aimerait surtout voir les autorités sanitaires provinciales faire preuve de davantage de transparence.

«Il est important que le gouvernement provincial reconnaisse le fait que la COVID-19 est encore un problème au Nouveau-Brunswick, et continue de toucher des milliers de personnes, de tuer des gens chaque semaine et d’affecter notre système de santé en profondeur. Ils sont demeurés silencieux au sujet des Néo-Brunswickois qui ont perdu la vie depuis la dernière conférence le 24 février.»

Notons que le Québec a fait du 11 mars la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Après deux ans de pandémie mondiale, les drapeaux de la province ont été mis en berne à l’Assemblée nationale et devant les édifices gouvernementaux. Aucun hommage de ce type n’a été organisé au Nouveau-Brunswick.

Selon les dernières données disponibles, 42 951 Canadiens seraient décédés à cause de la COVID-19. Plusieurs experts estiment toutefois qu’une partie des décès sont passés inaperçus. Une partie de la surmortalité constatée pendant la pandémie pourrait aussi s’expliquer par la pression que la COVID-19 a exercée sur les hôpitaux – ce qui a mené à du délestage au niveau des interventions chirurgicales, le report ou l’annulation d’examens et de rendez-vous médicaux – ou l’augmentation de la consommation d’alcool et de stupéfiants.