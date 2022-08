Baie-des-Hérons: le maire de Dalhousie sera candidat

Normand Pelletier, l’actuel maire de la Ville de Dalhousie, sera candidat à la mairie de la nouvelle municipalité de Baie-des-Hérons, dans le comté du Restigouche.

Le principal intéressé a fait part de ses intentions lundi soir en publiant un bref message sur sa page Facebook.

Cette candidature s’ajoute à celle du maire de Charlo, Gaétan Pelletier, qui avait annoncé publiquement en juin qu’il serait candidat à la mairie de la nouvelle municipalité fusionnée.

En vertu de la réforme de la gouvernance locale, Baie-des-Hérons sera constituée des municipalités de Dalhousie et Charlo, ainsi que du DSL de Point la Nim, de Dalhousie Junction et d’une partie de ceux de Dalhousie, Chaleur et de Balmoral-Maltais.

«J’aime ce que je fais actuellement à Dalhousie. De voir une nouvelle municipalité qui comptera près de 5500 habitants représente un beau défi», a indiqué en entrevue Normand Pelletier au lendemain de son annonce qui semble avoir été bien accueillie par les internautes.

«Au-delà de la population plus nombreuse, on parle d’une nouvelle entité avec 45 km de littoral. Il va y avoir du pain sur la planche», a ajouté le maire de Dalhousie, qui se dit prêt à cette joute électorale entre deux clans Pelletier.

Le développement économique et touristique trône au sommet de la liste des priorités du candidat à la mairie.

«Il y a aussi notre système de santé qui mérite d’être amélioré dans le Restigouche, les gens cherchent un médecin de famille et il n’y en a pas beaucoup dans notre région. Je le dis souvent, si les problèmes en santé ne sont pas réglés, les familles d’ailleurs au pays ne viendront pas s’installer au Restigouche», a ajouté Normand Pelletier.

Les prochaines élections municipales au Nouveau-Brunswick auront lieu le 28 novembre prochain. Élections NB a fixé au vendredi 28 octobre la fin de la période des mises en candidature, ce qui laisse amplement de temps à d’autres candidats pour ajouter leur nom sur les bulletins de vote.

Un nom officiellement bilingue

Sans trop faire de bruit, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a approuvé un nom bilingue à la municipalité de Baie-des-Hérons, qui pourra également être désignée sous l’appellation Heron Bay si l’on se fie aux documents provenant du ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale.

Outre Grand-Sault/Grand Falls, il s’agira de la seule municipalité au Nouveau-Brunswick ayant un nom officiellement bilingue.

«Au quotidien, ça ne change pas grand-chose dans le fonctionnement d’une municipalité et ça ne cause pas d’ennui que d’avoir un nom bilingue comme le nôtre. En fait, ça permet de servir la population dans la langue de son choix», a confié Marcel Deschênes, le maire de Grand-Sault.

Questionnée à son tour à ce sujet, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) a tenu un discours semblable.

«Le nom est là pour représenter la population, c’est un pas dans la bonne direction dans une région où il y a presque autant d’anglophones que de francophones qui pourront s’identifier à leur ville», a affirmé Pascal Reboul, le directeur général de l’AFMNB.

«Néanmoins, il est certain qu’un un nom bilingue ne va pas signifier pour autant un développement économique plus important pour une quelconque communauté.»