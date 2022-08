Direction libérale: dernier sprint pour les quatre aspirants-chefs

Le congrès à la direction du Parti libéral du N.-B. aura lieu samedi, à Fredericton. Tous les candidats s’entendent pour dire qu’il n’y aura probablement pas de vainqueur au premier tour du scrutin préférentiel, et qu’ils espèrent être le second choix d’une bonne part de l’électorat.

Les membres du Parti libéral choisiront ce samedi la personne qui dirigera leur formation politique.

Les quatre candidats, Robert Gauvin, Susan Holt, Donald Arseneault et T.J. Harvey, se disent tous confiants à l’approche du jour J. Mais même s’ils peuvent compter sur leur groupe de partisans au moment du vote, il leur faut aussi convaincre les électeurs de leurs rivaux de les appuyer au deuxième tour.

Au lieu de n’inscrire qu’un seul nom sur leur bulletin de vote, selon le mode de scrutin préférentiel, les électeurs classent les quatre candidats dans l’ordre de leur choix.

La provenance de l’électeur pèse aussi dans la balance: chacune des 49 circonscriptions électorales provinciales vaut 100 points, pour un total de 4900 points.

Si aucun des quatre candidats n’obtient plus de 50% de ces points au premier tour, le candidat ayant obtenu le moins de points est éliminé. Ces votes sont alors distribués aux autres candidats, selon l’ordre de préférence inscrit sur chaque bulletin.

Cela pourrait se poursuivre jusqu’au troisième tour, jusqu’à ce que l’un des candidats obtienne la majorité.

Le vote électronique a débuté le 30 juillet, et se terminera le samedi 6 août, à 14h.

Comment est-ce que le scrutin préférentiel a affecté la stratégie électorale des candidats?

Robert Gauvin affirme qu’il s’est efforcé de s’attirer des partisans dans toutes les régions du N.-B. puisque chaque circonscription représente le même nombre de points.

«Tout le monde à qui on a parlé, on demandait pour leur premier vote, et si on n’avait pas leur premier vote, on demandait pour leur deuxième vote. On est tous conscients qu’il y a plusieurs tours, et qu’à quatre personnes, les chances ne sont pas très grandes que ça soit remporté au premier tour. Donc je pense que c’est une stratégie qui a été empruntée par tous et toutes.»

Susan Holt, elle, a tenté de convaincre les partisans des autres candidats de l’appuyer au deuxième tour. Elle dit avoir fait le tour de la province, même dans des régions où elle n’aura pas une majorité d’appuis, pour convaincre les gens de l’appuyer après le premier tour.

«Vu qu’on ne pense pas que quiconque va recevoir la majorité des points dans le premier tour, on a besoin du deuxième vote des partisans des autres candidats. Ça en fait une course beaucoup plus gentille et professionnelle, et on travaille bien ensemble. La stratégie pour nous était de déterminer qui nous croyons sera le troisième et le quatrième candidat, et de faire un effort spécial pour attirer ceux qui les appuient à nous choisir comme leur deuxième choix. On pense que ces votes vont compter», dit la candidate.

Donald Arseneault affirme que les quatre candidatures à la chefferie ont créé un «bon débat d’idées» pendant la campagne. Il estime qu’il a mené une campagne «positive et inclusive».

«On pense qu’on peut aller chercher la victoire, mais ça ne sera certainement pas sur le premier tour. On sait où sont nos forces dans la province, on sait où on se situe parmi les quatre, et on est forts sur le deuxième vote. Alors on veut s’assurer d’être compétitifs, et après ça on peut gagner avec les deuxième votes des gens. Je suis convaincu qu’il y aura deux tours minimum, probablement trois», prévoit-il.

T.J. Harvey, pour sa part, a tenté de convaincre des gens qui n’étaient pas membres du parti de s’inscrire et de voter pour lui. Il compte avant tout s’imposer au premier tour du scrutin.

«En tant qu’équipe, nous avons passé beaucoup de temps à travers la province, à avoir des conversations avec les membres du parti et avec des Néo-Brunswickois qui ne sont pas membres du parti. Avec ça, nous sommes une équipe forte, et nous sommes très confiants que samedi sera une bonne journée pour nous. Ma stratégie est très simple, j’ai parlé avec tous les membres du parti, et je pense que la meilleure stratégie pour le deuxième tour est d’avoir une stratégie forte pour le premier tour. Je pense que nous sommes vraiment forts sur le premier tour et nous aurons beaucoup d’appui pour le deuxième aussi.»