Edmundston: un festival royalement satisfaisant

Il ne s’agissait peut-être que d’un événement réalisé en trois mois à peine, mais le premier Festival Royal d’Edmundston a connu un succès qui a tôt fait de ravir ses organisateurs.

Selon les plus récentes estimations, plus de 5000 personnes ont pris part à l’une ou l’autre des deux journées d’activités qui ont eu lieu en plein cœur du centre-ville d’Edmundston, en fin de semaine.

Pour Mylène Gagné, l’une des instigatrices de cet événement, ce résultat a dépassé les attentes.

«Des fois, quand on ne sait pas à quoi s’attendre, les gens hésitent, mais on est bien contents de voir que les gens ont osé et sont sortis pour venir nous voir. C’était beau de voir les gens se laisser aller. On a reçu beaucoup de commentaires comme quoi les visiteurs ne se sentaient pas au centre-ville d’Edmundston, mais bien dans une grande ville ailleurs.»

«On a su relever le défi haut la main avec l’aide de la population et des gens qui ont partagé nos choses. C’est en partie ce qui a fait que le festival a été un succès. On est aussi heureux de voir que des gens ont embarqué dans notre projet, même s’il n’y avait pas de précédent.»

L’événement, qui a eu lieu vendredi et samedi, a offert une multitude d’activités pour les gens de tous les âges. Le festival a été lancé avec la présentation d’une soirée de musique électronique, le vendredi.

Même s’il s’agissait d’une formule assez différente pour un festival dans la région, Mylène Gagné n’était pas surprise du résultat positif que cette soirée a engendré.

«Si je vais du côté de mes amis qui restent à l’extérieur d’Edmundston, il y a beaucoup de festivals avec de la musique électro. À Edmundston, on aime ça des “bands” mais on voulait amener ce côté-là. L’équipe était persuadée qu’il y avait de la clientèle pour ça aussi.»

«On n’avait aucun doute que les deux soirées allaient marcher. Je crois que les gens ont été agréablement surpris.»

Une variété de DJ se sont succédé sur la scène au grand plaisir des spectateurs qui ne pouvaient faire autrement que de danser sur la surface de gazon synthétique installée pour l’occasion.

Le samedi, en journée, une foire familiale de type kermesse a été organisée. Les jeunes comme les moins jeunes pouvaient montrer leurs habiletés dans divers jeux, tels que le tir à l’arc, le mini-golf, le jeu de poches, la tour de force (jeu de la masse), etc.

En soirée des prestations des groupes locaux Spoutnique et Old School Detention ont précédé le spectacle de Martin Deschamps. DJ Moose est venu clore le festival.

«Quand je me suis promenée dans la foule pour prendre des images pour le markéting, j’ai aimé voir les gens qui étaient fiers de venir d’Edmundston et d’avoir un festival comme ça (…) On a aussi eu des gens de l’extérieur qui sont venus alors on était content qu’en trois mois, on ait pu se rendre jusqu’à eux avec le bouche-à-oreille et notre publicité», a raconté Mme Gagné.

Comme tout événement extérieur, le Festival Royal était aussi à la merci de Dame Nature. Cependant celle-ci s’est montrée coopérative pendant la majeure partie du week-end.

«On a eu quelques nuages, samedi après-midi, qui ont fait en sorte que ça n’a pas été parfait de A à Z, mais sinon on a eu de la belle température.»

Maintenant que cette première édition est chose du passé, les organisateurs vont profiter d’un repos bien mérité avant de redémarrer la machine à idées.

Ils auront d’ailleurs davantage de temps pour préparer le deuxième festival, que ce soit pour développer de nouvelles choses, miser sur les points positifs et améliorer les éléments négatifs.

«Tout de suite, on est encore sur un nuage, mais on est vraiment excités de voir ce que l’on pourra préparer avec 12 mois en avant de nous.»

«Avec un festival dans nos poches qui s’est bien passé, on ne peut que monter plus haut avec ça.»