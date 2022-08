La criminalité est en hausse au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a vu son taux de criminalité et son indice de gravité de la criminalité connaître des augmentations de 2020 à 2021, selon les plus récentes données dévoilées par Statistique Canada.

La province a enregistré, en 2021, un taux de crimes déclarés par la police de 6470 par tranche de 100 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 2020.

Pour ce qui est de l’indice de gravité de la criminalité (IGC), le Nouveau-Brunswick a affiché une cote de 88,5% ce qui représente une hausse de 6% de 2020 à 2021.

Notons que l’Indice de gravité de la criminalité se distingue du simple taux de criminalité par le fait qu’il surveille le niveau de gravité des crimes déclarés à la police. Il mesure la gravité globale de la criminalité d’une année à l’autre, en suivant la prévalence des crimes dans une collectivité, ainsi que la gravité des crimes commis.

Seule Terre-Neuve-et-Labrador a connu une variation plus significative des deux indicateurs (9%).

La région métropolitaine de recensement de Moncton figure d’ailleurs au deuxième rang des plus fortes hausses de l’IGC avec une augmentation de 9% (113,4). Seule Saguenay, au Québec, la devance.

Moncton a aussi vu son taux de criminalité augmenter de 7% en 2021.

À l’échelle canadienne, l’IGC avec violence a augmenté de 5% en 2021 et il a atteint un niveau plus élevé qu’avant le début de la pandémie, selon les données de Statistique Canada.

Selon l’organisme fédéral, l’augmentation des crimes violents comparativement à 2020 est attribuable en partie aux taux plus élevés d’agressions sexuelles portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, de comportements harcelants et menaçants, et d’homicides. De plus, le nombre de crimes motivés par la haine déclarés par la police a augmenté de 27%.

En revanche, l’IGC sans violence, qui comprend, entre autres, les infractions contre les biens et les infractions relatives aux drogues, a diminué de 3%.

Notons que les mesures déclarées par la police ne comprennent que les affaires qui sont portées à son attention, soit par le signalement du public, soit par les mesures proactives de la police.

Selon des données de 2019, reprises par Statistique Canada, moins du tiers des incidents ont été signalés à la police.