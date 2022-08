Saint-Jean: un voleur à main armée en cavale

La police de Saint-Jean a annoncé mardi avoir émis un mandat d’arrestation pancanadien à l’endroit de Travis Stevens.

Stevens purge une peine de deux ans et un jour au Community Correctionnal Centre de Saint-Jean pour vol à main armée de plus de 5000$.

Le 28 juillet, un mandat d’arrestation a été émis à l’endroit de l’homme de 35 ans. Il aurait brisé ses conditions de remise en liberté conditionnelle.

Stevens mesure 5 pi 7 po, pèse 145 lb, a les yeux bleus et les cheveux bruns.

Stevens is described as 5’7”, 145 lbs, with brown hair and blue eyes.

Quiconque a des informations au sujet de l’endroit où Travis Stevens pourrait se trouver est prié de contacter le service de police de Saint-Jean au 648-3333.