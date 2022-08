17 cas de COVID-19 dans un pénitencier du N.-B.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a indiqué mercredi que 17 détenus de l’Établissement de l’Atlantique, situé à Renous, ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Le nombre de cas actifs déclarés chez les détenus pour cet établissement est basé sur des tests rapides ou des tests PCR, a fait savoir l’agence fédérale responsable de la gestion des établissements de divers niveaux de sécurité et de la surveillance des délinquants en libération conditionnelle dans la collectivité.

«La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public demeurent une priorité absolue. Nous surveillons de près la situation et des mesures sont en place pour réduire au minimum la propagation du virus dans l’établissement», a indiqué le SCC par voie de communiqué.

Le nombre de cas confirmé de COVID-19 pourrait changer à mesure que de nouveaux tests sont effectués et que les résultats confirmés en laboratoire seront disponibles, a ajouté l’agence.

Selon des données publiées sur le site web du SCC, il y a 19 autres cas actifs au pénitencier Dorchester, ce qui porte à 33 le nombre de cas dans les pénitenciers fédéraux du Nouveau-Brunswick.

«Il s’agit d’une situation en évolution. Nous continuerons à appliquer et renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections pour prévenir et maîtriser la propagation de la COVID-19, puis nous adapterons nos mesures en fonction des conseils de santé publique», a indiqué le Service correctionnel du Canada, tout en ajoutant qu’il vaccine les détenus au pays depuis janvier 2021.