Chaleur intense, humidité et orage au menu des prochains jours

Les Néo-Brunswickois doivent s’attendre à composer avec des conditions orageuses et une chaleur intense au cours des prochains jours.

Les plus récentes prévisions émises par Environnement Canada et la chaîne spécialisée MétéoMédia laissent entrevoir des conditions météorologiques qui seront loin d’être idéales et de plaire à tous.

Après une magnifique journée d’été qui a régné partout au Nouveau-Brunswick mercredi, les choses risquent de se gâter à partir de jeudi avec l’arrivée d’un système dépressionnaire.

Toutes les régions situées au nord de Fredericton verront ainsi du temps nuageux s’installer jeudi tard en après-midi suivi de 60% de probabilité d’averses.

Environnement Canada fait également état de possibilité d’orages dans ces mêmes régions.

Plus au sud, les régions de Fredericton, Moncton et de Saint-Jean devraient échapper à ce mauvais temps.

À l’exception des régions de Saint-Jean et d’Edmundston, aucun secteur ne sera épargné par le temps chaud qui s’installera sur l’ensemble de la province et qui devrait faire osciller le mercure à des températures entre 30°C et 32°C.

L’agence fédérale a d’ailleurs émis mercredi après-midi un avertissement de chaleur qui touche les régions du Sud-Est et de Fredericton.

«Des températures ressenties pouvant aller jusqu’à 42°C sont à prévoir dimanche», a affirmé Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Des températures maximales de 33°C sont attendues dimanche à Moncton. Ailleurs au Nouveau-Brunswick, le mercure devrait varier entre 29°C et 32°C le même jour.

«Il se pourrait bien que des records de chaleur, dont certains remontent à plus de 100 ans, soient fracassés dimanche», a ajouté la météorologue.

Environnement Canada a indiqué qu’étant donné le fort taux d’humidité, il y aura peu de répit, même au cours des prochaines nuits.

Ces conditions météorologiques qui s’annoncent difficiles par moment seront toutefois chose du passé dès lundi, alors que s’amorcera un long chapitre composé d’une dizaine de jours où le mercure ne devrait guère dépasser 25°C partout en province.

«Il devrait y avoir une grande différence avec août 2021, où l’on avait enregistré des températures moyennes de 1.5°C à 2.5°C de plus que les normales saisonnières», a souligné Jill Maepea.

À titre d’exemple, la région d’Edmundston avait enregistré en août 2021 pas moins de 10 journées où le mercure a atteint ou dépassé la barre des 30°C.