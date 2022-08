COVID-19: le nombre d’hospitalisations en hausse dans les hôpitaux francophones

Le Nouveau-Brunswick continue de vivre une période d’activité relativement élevée de COVID-19, une situation qui s’explique par la forte présence du sous-variant Omicron BA.5.

D’après la dernière mise à jour hebdomadaire de la COVID-19 publiée mercredi, le nombre d’infections à la COVID-19 a connu une légère diminution.

La Santé publique a rapporté 1582 nouvelles infections pour la période du 24 juillet au 30 juillet. Parmi les nouveaux cas, 747 ont été signalés par un test PCR alors que 835 ont été autodéclarés à la suite d’un test de dépistage rapide.

Le Nouveau-Brunswick avait recensé 1967 infections lors de la mise à jour de la semaine précédente.

Quatre personnes sont décédées en raison du virus, portant à 447 les décès liés à la COVID-19 dans la province.

Du côté des régies de la santé, on rapporte une légère augmentation du nombre de patients hospitalisés infectés avec le virus.

Au Réseau de santé Vitalité, le nombre d’hospitalisations est passé de 26 à 50. Deux personnes sont à l’unité des soins intensifs. Chez Horizon, on compte 70 hospitalisations, dont trois à l’unité des soins intensifs, soit une diminution de 20 depuis la dernière mise à jour.

Il y avait cette semaine 188 travailleurs de la santé, dont 153 chez Vitalité, en congé en raison d’une infection à la COVID-19.

D’après Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la situation s’explique par la forte présence du sous-variant Omicron BA.5.

«Habituellement, les risques sont plus bas l’été si on passe du temps à l’extérieur et si les gens se font vacciner, mais 79% des échantillons testés correspondaient au variant Omicron BA.5, qui est vraiment transmissible.»

Alors que la campagne de vaccination pour les enfants de six mois à 5 ans a officiellement été lancée cette semaine, Dre Russell a dit espérer que les parents accepteront de faire immuniser leurs petits.

«J’espère que les Néo-Brunswickois vont faire vacciner leurs enfants. On avait commencé à planifier avant l’approbation de Santé Canada, donc on a été très proactifs pour s’assurer qu’on était prêts», a-t-elle dit.

Depuis la fin juillet, les parents peuvent prendre rendez-vous pour faire vacciner leurs tout-petits.

Pour les enfants de moins de 2 ans, les parents devront s’inscrire dans une clinique de vaccination de l’un des réseaux de la santé.

Pour les petits de 2 à 5 ans, il faudra plutôt se rendre dans l’une des 14 pharmacies de la province qui participent officiellement à la campagne de vaccination.

Dre Russell a dit être incapable d’expliquer pourquoi aussi peu des pharmacies offraient ce service.