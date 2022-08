Du sang neuf à la Commission de services régionaux de Kent

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) a récemment procédé à l’embauche de trois nouvelles employées en loisirs, en inclusion sociale et en transport communautaire.

Claudie Ringuette occupera le poste de coordonnatrice en planification des loisirs. Ses responsabilités sont liées à la mise à jour du plan maître en loisirs, la préparation d’ententes de partage des coûts des infrastructures et à l’accompagnement de groupes et organismes réalisant des projets en loisirs dans la région de Kent.

«Mme Ringuette prend la relève dans cette position depuis le départ de Julie Payer Lafrance qui, dans les cinq dernières années, avait fait un travail exemplaire pour assurer la mise en œuvre du plan maître en loisirs de la CSRK», indique l’organisme.

Stéphanie Caissie sera la coordonnatrice en inclusion sociale et développement communautaire. Elle sera responsable entre autres de la mise en œuvre de projets et programmes pour la réduction de la pauvreté, le logement abordable, le mieux-être et la promotion de la diversité.

Le Réseau d’inclusion communautaire de Kent est officiellement passé sous la responsabilité de la CSRK depuis le 4 juillet. Ce transfert inclut le service de transport communautaire. Lauréanne Stewart occupera le poste de coordination de ce service qui, selon la CSRK, est pris au sérieux.