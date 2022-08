Immobilier: le marché refroidit, mais les prix se maintiennent

Les récentes augmentations du taux directeur de la Banque du Canada (0,5% en avril et 1% en juillet) ont-elles eu des effets sur le marché des propriétés résidentielles de la Péninsule acadienne?

Janelle Comeau, Agent immobilière chez Royal Lepage, se montre catégorique: «J’ai vu un impact direct dès le premier jour. La demande d’acheteurs du Québec et de l’Ontario a diminué».

Toutefois la tendance actuelle n’est pas inquiétante, croit-elle.

«Avant, les prix montaient en flèche: mais là, ça ne descend pas en flèche.»

«Avant», c’était «avant» la pandémie, car pour ce qui est du volume des ventes et des prix payés, «2021 et 2022 ont été des années extraordinaires, se souvient-elle. On n’avait jamais vu ça».

Cette période faste fut surtout l’affaire d’acheteurs de l’extérieur de la Péninsule acadienne, indique Mme Comeau. Et leur arrivée s’est répercutée sur l’offre.

«À un moment, on n’avait presque plus de maisons à vendre. L’inventaire était bas. Mais là, on revient aux années normales, aux années d’avant la COVID-19.»

La demande diminue, remarque-t-elle, ce qui influence négativement le marché. Tout naturellement, les acheteurs étant moins nombreux, les prix diminuent. Pourtant la plus récente tendance du marché immobilier péninsulaire ne préoccupe pas Mme Comeau, «à moins qu’il y ait un crash économique» conclut-elle.

Yves Basque, agent immobilier Re/Max, dans la Péninsule acadienne, constate pour sa part que la tendance actuelle reste bonne.

«Je n’ai jamais été aussi occupé», soutient-il.

Contrairement à ce qui a été constaté par Mme Comeau, il pense que l’augmentation des taux d’intérêt a eu peu d’incidence chez une clientèle très spécifique: les acheteurs qui viennent de l’extérieur de la province.

En général ses clients de l’extérieur de la province n’empruntent pas pour acheter, a-t-il noté. Ils paient comptant parce qu’«ils ont pu vendre leur maison au Québec, en Ontario ou en Colombie-Britannique pour une somme beaucoup plus élevée que le prix des maisons de notre région».

M. Basque précise que dans les provinces du centre du pays, la valeur au marché d’une maison est au moins le double, sinon le triple d’une propriété comparable au N.-B.

«J’ai un client de l’Ontario qui a vendu sa maison 1,3 million $ et qui en a acheté une pour 700 000$ à Moncton, et une autre de 500 000$ dans la Péninsule acadienne», indique-t-il.

«Ce n’est pas le (marché) local qui achète, mais le client de l’extérieur. À 300 000$, les acheteurs de la Péninsule acadienne ne peuvent pas toujours se le permettre.»

Commercial

Pour le secteur résidentiel, l’augmentation des taux d’intérêt reste un demi-mal, croit M. Basque.

«Là où ça dérange, c’est dans le (secteur) commercial. Les taux du commercial ont augmenté plus rapidement. Au début de l’année, c’était entre 4 et 5%. Maintenant on parle de 8 à 9%.»

Et depuis peu, la mise de fonds de 20%, habituellement réclamée par les institutions financières, ne suffit plus, dit encore M. Basque. Il cite en exemple une institution financière bien connue dans la région qui exige désormais, avant d’accorder un prêt hypothécaire commercial, un déboursé valant 35% à 50% de la somme demandée.

S’il est désormais plus difficile d’acheter une propriété commerciale, la vente n’est guère plus aisée, constate M. Basque.

«C’est devenu compliqué parce que les banques ne prennent en compte que la valeur du bâtiment.»

Pour conclure une transaction, les commerçants doivent souvent financer eux-mêmes la vente de leur inventaire, avec tous les risques que cela peut impliquer.

Et la vente d’immeubles à appartements? Elle a pour tout dire cessé, indique M. Basque, d’autant plus que le plafonnement des augmentations annuelles du loyer, à 3,8%, n’aide pas les propriétaires qui veulent couvrir leurs coûts.

«C’est là que ça (la hausse des taux d’emprunt) fait le plus mal. Plusieurs (propriétaires d’immeubles à logement) voulaient vendre, et c’est tombé à l’eau.»

Terrains

En ce qui a trait au marché des terrains, ça va assez bien, assure Yves Basque.

Il constate d’autre part que les terrains bordant les cours d’eau continuent d’avoir la cote. À l’heure actuelle le prix des propriétés riveraines oscille entre 50 000$ et 100 000$.

«Une propriété (en bord de mer), à Ste-Marie-St-Raphaël, vient d’être vendue 65 000$. C’est du jamais vu», dit M. Basque.

Et une récente transaction de terrain à Pointe-à-Bouleau, à Tracadie a atteint 70 000$.

Enfin, à Pointe-à-Tom, petite localité également située à Tracadie, les lots se détaillent maintenant à 100 000$ pièce, a expliqué M. Basque, qui n’a pas oublié de rappeler que les nouveaux propriétaires doivent ensuite défrayer la totalité des coûts d’aménagement.