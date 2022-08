Le Festival acadien prêt à fêter ses 60 ans en grand!

Pour ses 60 ans et son retour après deux ans de pandémie, le Festival acadien de Caraquet sort les grands moyens cette année.

Un des événements phare de la saison estivale dans la Péninsule acadienne, le Festival acadien de Caraquet revient cette année du 5 au 15 août.

Cette édition 2022 est encore plus spéciale, parce qu’elle marque les 60 ans de l’événement.

Pour cet anniversaire, l’équipe du festival a décidé de mettre les bouchées doubles. Parce que rien de mieux pour célébrer 60 années d’existence que d’inviter 60 artistes à venir performer à Caraquet et ses alentours.

«C’est un festival plus étoffé dans sa programmation contrairement aux deux dernières années, tenant compte de la pandémie. C’est une programmation spéciale pour souligner les 60 ans du festival», indique le président du festival, Paul-Marcel Albert.

Le Festival aura aussi la chance après de nombreux autres événements de la saison d’avoir le droit à un retour à la normal après deux années qui ont été affectées par le COVID-19. «Après des années de pandémie, je crois que la population a hâte de retrouver ses amis, voir son monde et de festoyer ensemble. Ça fait deux ans que les gens sont plus ou moins confinés, donc ça va faire du bien de pouvoir célébrer.»

Un gros programme en perspective

Au programme, Édith Butler et Lisa Leblanc, Paul Piché avec Matiu en première partie, Patrick Norman avec Beauséjour en première partie, le spectacle Ode à l’Acadie, un spectacle hommage à Georges Langford, Zachary Richard et Bruce Daigrepont, Gregory Charles avec Chloé Breault en première partie, Damien Robitaille, le duo Hert LeBlanc et Laurie LeBlanc ainsi que La trappe et ses invités avec le Winston Band en première partie, pour ne citer que les spectacles payants.

Plusieurs autres spectacles gratuits et diverses activités auront lieu pendant les 11 jours de festivités en plus des expositions et spectacles indépendants qui ont lieu un peu partout dans la région.

Événement exceptionnel pour les 60 ans, une Boîte à chansons qui met en vedette plusieurs artistes de l’époque tels que Raymond Breau, René Cormier, Isabelle Roy, Les Allegros et Les Fugues pour n’en citer que quelques-uns.

Tout ça en restant abordable pour le public.

«Un item que j’aimerais souligner, c’est qu’on considère nos prix comme étant très accessibles. Les coûts des billets pour nos activités sont à un bon prix et plus de 50% de nos activités sont présentés gratuitement. C’est grâce à la collaboration des commerçants et des institutions de la communauté qui appuient le festival financièrement.»

Une fête nationale d’envergure

Le festival se conclura à la date symbolique du 15 août, date de la Fête nationale de l’Acadie. Outre la traditionnelle Grand Tintamarre qui se tiendra dans le centre-ville, la scène du Vieux couvent accueillera de nombreux artistes comme les Fireflies, Gilles St-Cyr, Dominique Dupuis, 1755, Moyenne Rig et La virée.

Le groupe country acadien Moyenne Rig en sera à sa deuxième participation au festival le 15 août.

«C’est un honneur de jouer là. On est tout le temps fier de l’événement, c’est un gros tintamarre et on a du fun d’être là», avance Martin Bourque, qui avec ses collègues Noah Ouellette et Jeremy Richard, tous âgés de 15 ans, forme le groupe Moyenne Rig.

Le plaisir est partagé par les vétérans de 1755, heureux de remonter sur scène après deux ans de pandémie.

«C’est sûr que ça fait du bien, autant pour les artistes que pour le public. Le monde peut finalement se réunir et célébrer leur fierté d’être Acadien», exprime Pierre Robichaud, membre du groupe 1755 qui célèbre ses 45 ans d’existence cette année.