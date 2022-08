Santé et Loi sur les langues officielles: les candidats à la chefferie libérale se prononcent

À quelques jours du scrutin, les candidats à la chefferie libérale proposent des solutions aux problèmes du système de santé du N.-B., et se prononcent sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

L’Acadie Nouvelle a déjà interrogé les candidats libéraux sur plusieurs enjeux d’actualité en juin. Mais compte tenu des changements récents au ministère de la Santé et aux réseaux de santé, nous avons cru bon de leur demander à nouveau leur avis sur la meilleure façon de régler les failles du système de santé du Nouveau-Brunswick.

Donald Arseneault

Donald Arseneault affirme qu’il aimerait voir le retour des entités administratives locales pour gérer les hôpitaux de la province.

«S’il y a une école, il y a un directeur. S’il y a une entreprise, il y a un directeur général. Ça devrait être la même chose pour nos hôpitaux, parce qu’il semble y avoir une déconnexion entre nos hôpitaux et le bureau central, que ce soit Horizon ou Vitalité.»

Il veut également mettre sur pied différentes initiatives pour favoriser le recrutement d’infirmières, y compris la création d’un «Sommet de l’emploi» pour les travailleurs de la santé.

Il veut aussi réduire l’impôt payé par les infirmières pour rendre ces postes plus attrayants.

T.J. Harvey

T.J. Harvey, lui, aimerait créer une «stratégie collaborative» qui comprendrait l’avis des médecins, des infirmières et des travailleurs paramédicaux sur la façon de régler les problèmes du système de santé.

«Une stratégie pour les personnes âgées et une stratégie proactive pour la santé mentale vont être vraiment importantes pour reconfigurer le système. En même temps, je pense que c’est vraiment important que ces conversations avec les professionnels dans le système soient une grande partie de la stratégie, parce qu’à ce moment nous avons un système qui ne reflète pas une stratégie collaborative.»

Robert Gauvin

Pour s’attaquer à la pénurie de personnel, Robert Gauvin veut miser sur une reconnaissance plus rapide des compétences de travailleurs de la santé qui ont appris leur métier à l’extérieur du Canada. D’autres provinces parviennent à intégrer des immigrants qualifiés dans leur système de santé beaucoup plus rapidement que le Nouveau-Brunswick, selon lui.

«On a plusieurs centaines de personnes au N.-B. qui pourraient travailler dans le système de santé en Ontario ou en Colombie-Britannique, mais au N.-B., ils ne le peuvent pas. Il faut se dépêcher pour régler cela.»

Robert Gauvin estime que le N.-B. doit se munir d’une plus grosse équipe chargée du recrutement de professionnels de la santé.

Susan Holt

Susan Holt estime que les changements décrétés par Blaine Higgs à l’administration des réseaux de santé et au ministère de la Santé risquent d’avoir peu d’impact.

«Je pense que ça nécessite des solutions novatrices et collaboratives. Changer les dirigeants, les ministres, ça ne se traduit pas par des actions ou des changements dans les salles d’urgence ou pour les patients.»

Elle croit elle aussi que le gouvernement devrait consulter les associations professionnelles des travailleurs de la santé pour trouver des solutions.

LA RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

La révision de la Loi sur les langues officielles est en suspens au N.-B. Des commissaires ont proposé plusieurs modifications à la loi, mais le gouvernement de Blaine Higgs n’a toujours pas annoncé ce qu’il compte faire pour moderniser celle-ci, ce qui doit se faire tous les dix ans. Nous avons donc demandé à chaque candidat libéral comment ils mèneraient cette révision s’ils étaient au pouvoir.

Susan Holt

Susan Holt croit que le gouvernement devrait répondre aux recommandations contenues dans le rapport. Elle estime que le silence du gouvernement sur cet enjeu est un manque de respect pour la population du N.-B.

«Je pense que c’est un travail qui devrait se faire immédiatement. Je sais que la communauté francophone sent qu’il y a un recul de ses droits et de la Loi sur les langues officielles, alors on doit montrer le respect pour être clair que c’est un enjeu important, que c’est quelque chose qui fait partie de notre histoire, qu’on doit protéger et fortifier et célébrer.»

Robert Gauvin

Robert Gauvin dit avoir pris connaissance du rapport de la révision sur les langues officielles, mais il ne s’est pas prononcé sur son contenu ni sur le processus de révision pendant l’entrevue.

Il dit toutefois s’inquiéter des changements à l’immersion française des jeunes anglophones. Les commissaires chargés de la révision de la LLO ont aussi publié un deuxième rapport sur cet enjeu il y a quelques mois.

«Je pense qu’il faut mettre la lumière sur les points positifs quand ça vient aux langues officielles. C’est sûr que je n’accepterai aucun recul, et il faudra trouver les façons de continuer d’avancer, et la meilleure façon d’avancer, c’est d’inclure tout le monde au N.-B.»

Robert Gauvin affirme aussi qu’il veut privilégier les liens de libre-échange avec les autres pays de la francophonie (ce qui n’est pas couvert par la Loi sur les langues officielles).

T.J. Harvey

T.J. Harvey affirme qu’il est «très important» que la province soit gérée de façon à renforcer les langues officielles.

«Je pense que c’est vraiment important pour le gouvernement d’écouter ce qui est dit dans ce rapport et de travailler avec les groupes engagés avec les langues officielles pour assurer que les choses qui sont dans le rapport soient mises en place.»

Donald Arseneault

Donald Arseneault appuie la recommandation des commissaires de créer un Comité permanent sur les langues officielles à l’Assemblée législative. Il estime que ce comité devrait jouer un rôle dans la révision de la LLO.

«Ce qui est dommage pour les libéraux, c’est que tous les dix ans, quand la loi est révisée, ce sont toujours les conservateurs qui sont au pouvoir. On n’a jamais vraiment eu l’opportunité, comme gouvernement libéral, de travailler sur ce dossier-là tous les dix ans. Mais c’est sûr qu’on doit respecter ce que les commissaires ont mis de l’avant. Le dossier des langues officielles continue d’être repoussé et mis de côté par le gouvernement.»