Un accès toujours plus restreint aux cliniques médicales dans le Restigouche

Après la fermeture de la clinique médicale du Centre de santé communautaire Saint-Joseph de Dalhousie au début de l’année, voilà que la clinique sans rendez-vous Restigouche de Campbellton est contrainte de limiter considérablement ses heures d’opération.

Sur sa page Facebook, la direction de l’établissement de santé annonce que le public ne pourra s’y rendre huit jours sur 35 entre le 31 août et le 3 septembre, seulement de 14h à 17h. La clinique sera d’ailleurs fermée toute la semaine du 8 août et toute la semaine du 29 août. La situation est attribuée au manque de personnel disponible.

«À la suite de circonstances incontrôlables, nous devons fermer les portes de la clinique sans rendez-vous pendant plusieurs jours du mois d’août. Nous vous donnons l’horaire à l’avance pour que vous puissiez vous organiser autrement. Le manque de main-d’œuvre nous touche malheureusement aussi, sachez que nous avons à cœur de nous rendre disponibles pour vos besoins médicaux dans le meilleur de nos capacités.»

Pour les patients n’ayant pas de médecin de famille, cette clinique médicale privée est souvent la principale alternative à un passage à l’urgence de l’Hôpital de Campbellton.

C’est un autre coup dur pour la population de la région qui doit déjà composer avec la fermeture de la clinique Centre de santé communautaire St Joseph de Dalhousie. Cette dernière a suspendu ses activités depuis le début de l’année en raison de la pénurie de personnel, et plusieurs craignent que la situation, présentée comme temporaire, devienne définitive.

Une maman de la région de Campbellton interrogée par l’Acadie Nouvelle s’est émue de voir l’accès aux soins se réduire davantage. La citoyenne, qui a voulu garder l’anonymat, tente depuis quatre ans d’être prise en charge avec son garçon par un médecin de famille.

C’est un sentiment d’abandon qui domine.

«Les gens du Nord paient des impôts comme tout le monde et ont droit à la même qualité de soins que dans le reste de la province», déplore-t-elle, estimant que le gouvernement provincial a laissé la situation se détériorer pendant trop longtemps.

Elle aurait souhaité que la clinique maintienne l’offre de consultations par téléphone et épargne aux patients de longs temps d’attente pour un simple renouvellement d’ordonnance.

«C’est une situation inquiétante pour les citoyens du Restigouche», reconnaît le chef de la direction de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Anthony Knight.

«La pénurie touche toute la province mais aucune zone n’est touchée plus durement que les régions rurales, en particulier le comté du Restigouche. Le gouvernement provincial et les réseaux de santé ont du travail à faire en matière de planification, de recrutement et de formation pour boucher les trous qui se sont créés dans le système.»

Selon Anthony Knight, le modèle des cliniques sans rendez-vous «doit certainement être examiné».

La Société médicale entend amener la question du mode de rémunération à la table lors des prochains échanges avec le gouvernement provincial.

Anthony Knight note qu’un environnement de travail attrayant, une charge de travail raisonnable, un mode de travail collaboratif, des bureaux à loyer modique et des possibilités d’emploi pour le conjoint ou la conjointe sont autant d’autres moyens d’attirer des médecins dans une région.

En date de février 2022, la région du Restigouche comptait 23 postes vacants en médecine, dont 13 postes en médecine familiale et en médecine d’urgence et 10 postes dans différentes spécialités.

Pour le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, il s’agit de l’enjeu majeur du moment.

«C’est frustrant pour les contribuables qui ne peuvent pas obtenir de service», exprime-t-il.

«C’est difficile les mois d’été, c’est normal que les médecins et les infirmières puissent prendre leurs vacances. Ce n’est pas mieux si les employés sont à bout de nerfs et à bout de souffle et finissent par quitter à cause de la pression.»

S’il juge que les efforts de recrutement et de rétention doivent être décuplés, l’élu se félicite de l’arrivée dans sa communauté de deux infirmières praticiennes attendues cet automne.

Il nous a été impossible de rejoindre la clinique sans rendez-vous Restigouche par téléphone pendant les heures d’ouverture. En juin, 63 000 Néo-Brunswickois figuraient sur une liste d’attente pour être jumelés à un fournisseur de soins de santé primaires.