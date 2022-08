Des balades en vélo au Foyer Saint-Antoine

Les résidents du Foyer Saint-Antoine profitent pleinement de la belle saison, grâce à des balades en plein-air à l’aide d’un vélo conçu spécialement pour transporter un passager.

La directrice des activités au Foyer Saint-Antoine, Isabelle LeBlanc, avec l’aide de deux étudiants, Jack Gallien et Chloé Mallais, profitent des belles journées chaque semaine pour amener les résidents, un par un, à bicyclette.

«Il y a des journées où je peux prendre quatre résidents et ils prennent chacun leur tour», explique Isabelle LeBlanc.

Selon elle, le Foyer Saint-Antoine possède ce vélo spécial depuis une dizaine d’années, mais au cours des derniers temps, entre autres durant la pandémie, le vélo est resté rangé.

«En 2012, ils ont acheté le bicycle pour le foyer, informe Isabelle LeBlanc. La directrice des activités avait organisé une levée de fonds. Ils l’ont utilisé beaucoup au cours des premières années.»

Elle-même adepte du vélo, lorsqu’Isabelle LeBlanc a commencé à travailler au Foyer Saint-Antoine, elle a décidé qu’il était temps de ressortir la bicyclette.

«Tu as la bicyclette, mais en avant ils ont installé un siège pour eux», informe Isabelle LeBlanc.

Beaucoup de résidents ont des problèmes de mobilité. À partir d’un levier conçu pour eux au foyer, ils sont installés sur le siège avant du vélo. Il faut ensuite boucler une ceinture pour le passager. Par la suite, l’aventure commence.

«Moi je conduis et eux sont juste assis là et ils regardent. Il y en a qui aiment regarder les fleurs. On va un peu partout dans Saint-Antoine, raconte la conductrice. Je vais tout le temps dans le coin de l’église. On va aussi à la crèmerie, et on va montrer leur maison où les résidents demeuraient avant parce qu’il y en a qui viennent de la place. On va là où ils veulent aller.»

Alvin Cormier, 90 ans, est l’un des premiers à avoir pris place sur le vélo cette année. Il a tellement adoré l’expérience lors de sa première sortie qu’il ne voulait plus s’arrêter.

«Je ne te compte pas de menterie, il ne voulait pas rentrer à nouveau au foyer, il a assez aimé ça», raconte sa fille, Christine Cormier.

Une trentaine de personnes demeurent au foyer de soins de longue durée de Saint-Antoine.