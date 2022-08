Nous avons testé pour vous: la véloroute de la Péninsule acadienne

310 km de pistes cyclables, 90 000 cyclistes attendus cet été. L’Acadie Nouvelle a demandé au journaliste Alban Leduc d’enfourcher sa bicyclette pendant deux jours pour retracer le succès de la Véloroute acadienne et de faire découvrir le cyclotourisme local.

«Ici c’est tranquille. On prend le temps.»

J’ai voulu prendre aux mots l’observation de Daniel, pêcheur de homards à Tracadie, et me suis embarqué dans un voyage à vélo, via la Véloroute de la Péninsule acadienne. Depuis 2019, et l’aménagement des principales voies cyclables entre Néguac, Caraquet et Lamèque, le succès est au rendez-vous avec plus de 70 000 cyclistes comptabilisés l’année dernière.

Dans cette région où la géographie se conjugue avec la généalogie (on vous demande votre nom de famille pour savoir d’où vous venez), chaque village a ses spécificités. Rien de mieux que de prendre le temps à vélo pour les découvrir au mieux.

Pendant deux jours, je suis donc parti de là où on s’appelle Losier ou Saulnier (Tracadie) pour rejoindre l’endroit où l’on a plutôt des Landry ou Haché (Grande-Anse), en passant par là où on trouve même des Ward ou des Wilson (Miscou). Près de 150 kilomètres, une dizaine de villes et villages visités avec environ trois heures de route quotidiennement. Un trajet éprouvant, mais accessible aux débutants, à moins de bien se préparer avant.

Tracadie-Miscou: «Je n’ai jamais vu autant de touristes»

Au départ de Tracadie, la première étape est le village d’Inkerman, où les habitants d’une maison en bord de piste constatent une vraie différence depuis la pandémie.

«On voit beaucoup plus de cyclistes. Je pense que les gens ont cherché à explorer les environs et il y a beaucoup de retraités à vélo électrique fiers de rejoindre différentes places en faisant de l’exercice.»

Une observation confirmée sur les pistes, où la majorité des véhicules sont à assistance électrique.

Passé cette bourgade, Shippagan se révèle être le point touristique majeur du circuit, avec son ponton de bois le long de la côte et l’incontournable centre marin.

C’est ce qui a sauvé Dominique Breau, conteur de profession, qui a déchanté avec l’arrêt des spectacles lors de la pandémie. Avec un ami chimiste, il s’est reconverti dans la production de meringues, à partir de sirop d’érable fait maison. Il se satisfait aujourd’hui de l’arrivée des touristes par la voie cyclable, en vendant sa production au pied du phare.

Si les étapes de la véloroute sont très bien indiquées (avec des panneaux d’affichage de kilomètres et une application GPS disponible hors connexion, notamment), il manquerait quand même un panneau pour indiquer la direction de Miscou au sortir de Shippagan. De nombreux touristes se trouvent désorientés, comme Martine venue spécialement du Québec pour la véloroute.

«Je fais du vélo depuis que je suis petite, il fallait que je vienne voir ça un jour quand même!», dit-elle fièrement en vantant la qualité des aménagements.

Une fois le pont trouvé, on se retrouve vite à Lamèque où Roger, passionné de vieux objets, n’en revient toujours pas de l’afflux de touristes cet été. Avec son frère, il a ouvert un magasin d’antiquités et un petit musée, et dit n’avoir jamais vu les campings aussi pleins.

Et en effet, au parc écologique de l’île, on peut presque apercevoir autant de touristes en visite que d’oiseaux sauvages.

Au bout du bout, on voit apparaître le grand pont vers Miscou, sûrement la côte la plus pentue à vélo, tant le parcours de la véloroute est plat. Mais la récompense de ce dernier effort en vaut la peine: de magnifiques plages et le fameux phare du «bout du monde» attendent de l’autre côté.

Miscou-Grande-Anse: l’Acadie, un paradis terrestre?

Pour le deuxième jour, j’emprunte une autre route non aménagée pour retourner à Shippagan, ce qui permet de réaliser les avantages de la véloroute: un trajet à l’ombre, abrité du vent, parsemé d’étapes avec des outils pour réparer son vélo en cas de pépin et surtout une sécurité garantie, en évitant les mauvaises rencontres avec les automobilistes.

Après être revenu sur mes pas, je bifurque vers l’ouest, où la forêt à perte de vue est propice aux rêveries solitaires. S’en vient ensuite Caraquet et sa promenade du bord de mer, où les commerçants voient arriver de plus en plus de cyclistes en provenance du sud de la province. Leur faire découvrir le 15 août et le tintamarre reste un des meilleurs souvenirs pour eux.

Car c’est ici que la culture acadienne se fait le mieux sentir. Entre le musée et le festival qui lui sont dédiés à Caraquet, ainsi que le Village historique acadien, le visiteur peut découvrir de nombreux aspects de cette culture singulière.

En pédalant vers Grande-Anse, la mer reprend peu à peu le dessus. La piste cyclable aménagée le long de la route 11, permet alors d’apprécier la baie des chaleurs en longeant toute la côte. Sous le soleil d’août, Ticoune, propriétaire de la cantine du quai de Grande-Anse, vante les qualités de l’endroit.

«Ici, c’est le paradis», s’exclame-t-il tout sourire.

Un point de vue en accord avec l’étymologie de l’Acadie, exposée au musée des cultures fondatrices de la ville. «Acadie: de l’ancien grec « Arcadia », signifiant un paradis terrestre.»

Comment se lancer dans le cyclotourisme ?

Aux bienfaits du vélo sur la santé et le porte-monnaie, s’opposent souvent des contraintes de confort et de matériels. S’il n’est pas facile de se lancer dans le voyage à bicyclette, l’association cyclo camping international donne, dans son guide, quelques conseils :

– Commencer petit, un après-midi, autour de chez vous, puis deux jours, en prenant un hébergement en dur ou en allant voir des amis, avec une douche et un repas à l’arrivée. Le goût de l’indépendance, le goût de sortir des véloroutes viennent peu à peu.

– Bien s’équiper, mieux vaut éviter les sandalettes ou les shorts pour préférer les cuissards, chaussures fermées et casques.

– Opter pour un vélo avec des composants simples et solides.

– Voyager léger, 12 kg tout compris maximum, permet de randonner dans la plupart des conditions.