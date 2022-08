Sud-Est: à quand le tri des déchets obligatoire pour tous?

Six ans après l’introduction du système de tri à trois sacs dans le Sud-Est, les entreprises et les immeubles d’habitation ne sont toujours pas tenus de participer au programme de recyclage. Un tel projet n’est pas à l’ordre du jour.

Eco360 traite tous les déchets des comtés de Westmorland, Kings, Kent et Albert et reçoit également les matières recyclables de la région de Miramichi et de la région Chaleur. Ce sont donc près de 40% des détritus produits dans la province qui prennent la direction de ses installations. En 2020, 179 862 tonnes d’ordures y ont été traitées.

S’il est obligatoire dans les résidences privées du Sud-Est et de Kent, le tri des ordures demeure facultatif pour le secteur commercial et les propriétaires d’immeubles d’habitation de cinq unités et plus.

L’idée d’imposer le tri à tous les clients n’est pas dans les tuyaux pour le moment. L’agent de communication d’Eco360, Marc-André Chiasson, assure que le centre de tri aurait la capacité de traiter un tel volume mais note qu’il n’a «pas le pouvoir décisionnel» d’initier un tel changement.

«Il faudrait une entente régionale entre les municipalités ou une loi provinciale», souligne-t-il, expliquant qu’une approche uniforme est nécessaire.

Une source de pollution

Pas moins de 78% des déchets du site proviennent des entreprises, mais l’immense majorité d’entre eux ne sont pas triés et finissent à l’enfouissement. Problème: lorsque les déchets organiques se retrouvent dans un dépotoir souterrain plutôt qu’au compost, ils produisent du méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) qui contribue aux changements climatiques. D’après l’inventaire national des rejets de polluants, le centre de tri du Sud-Est se trouvait en 2020 au sixième rang des installations néo-brunswickoises qui rejettent le plus de gaz à effet de serre.

Depuis 2017, une partie de ce méthane est absorbé par des tubes sous terre et envoyé à une génératrice. Le méthane y est alors transformé en CO2 pour être ensuite relâché dans l’atmosphère et l’énergie produite est revendue à Énergie NB. Ce système a permis de générer 7824 600 kWh en 2020, de quoi alimenter 487 maisons.

De petits pas plutôt qu’un bond en avant

Marc André Chiasson rappelle qu’un programme de recyclage provincial sera mis en œuvre au printemps 2023 pour la transférer la responsabilité des déchets liés aux emballages et au papier imprimé aux producteurs qui les ont fabriqués.

«En tant que région, nous avons décidé de ne pas avancer trop vite avec d’autres changements avant l’arrivée de ce programme», souligne le porte-parole.

En l’absence de réglementation, Eco360 a opté pour un incitatif financier afin de convaincre les propriétaires de participer au système à trois sacs. Le prix du traitement des déchets non triés destinés à l’enfouissement a été fixé à 119$ la tonne, contre 60$ la tonne pour le matériel recyclable et organique trié. Cet écart s’est creusé au fil des ans.

Un projet pilote de collecte de matières organiques dans les appartements du Sud-Est est également à l’étude. Le centre de tri a reçu 65 000 $ du Fonds en fiducie pour l’environnement pour développer le projet, dont les contours restent à définir.