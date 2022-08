Des adolescents de Moncton se lancent en affaires!

Comme des grands, cinq jeunes âgés de 12 à 14 ans ont lancé cette semaine leur coopérative pour proposer des services à la communauté pendant l’été. Accompagné par la Coopérative de développement régional (CDR), l’objectif est de leur permettre de s’initier aux codes de l’entrepreneuriat.

Le vice-président du comité exécutif de l’AtlanticoopLab, costume et chemise blanche, monte à la tribune lors du lancement de l’initiative à Moncton, mercredi soir. Problème, le micro est trop haut.

Noah MacDonald, vice-président de l’AtlanticoopLab, trop petit pour le micro lors du lancement à Moncton. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

Noah MacDonald, 12 ans, n’est pas encore assez grand pour l’atteindre. Un détail qui symbolise l’objectif de la Coopérative de développement régional (CDR), à savoir permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de se familiariser avec le monde de l’entreprise, ses rôles et ses outils de gestion.

Ils sont cinq comme Noah à occuper un poste de direction dans le comité exécutif de la coopérative du sud-est N.-B pour l’été. Comme un vrai conseil d’administration d’entreprise, ils ont voté pour les services qu’ils souhaitent proposer à la communauté. Ce jeudi matin, trois jeunes s’activent pour proposer un lavage auto à 17$ aux particuliers de Moncton. Garantie des mesures de sécurité, contrats et porte à porte, le facilitateur tente de rendre les jeunes le plus autonomes possible.

«C’est d’abord un programme éducatif pour les confronter à des situations d’apprentissage sur le terrain», explique Nina Richard, coordinatrice du projet.

Elle tente de rassurer parents et professionnels, en insistant sur le fait que ces missions ne s’apparentent pas à du travail. La dimension pédagogique permet un «droit à l’erreur», des adaptations et l’argent gagné sert principalement au fonctionnement de la coopérative, précise-t-elle.

Carson Duguay, propulsé au poste de président du comité exécutif à 14 ans, confirme «trouver ici des habilités que l’école n’apprend pas». Mais ce «laboratoire entrepreneurial» vise également à «avoir du fun, se faire des amis et s’occuper pendant l’été», rassure Yannick Boudreau, l’animateur.

Les coopératives jeunesse en pleine expansion

Les coopératives jeunesse de services sont nées à la fin des années 1980 au Québec et se sont depuis largement exportées, notamment en France depuis 2013.

Au Nouveau-Brunswick, trois coopératives se sont formées dans la Péninsule acadienne dès 2009.

Après trois ans d’interruption liée à la pandémie, ils connaissent un nouveau départ cet été, grâce un partenariat avec le le Co-operative Enterprise Council of New Brunswick (CECNB). La coopérative du nord-ouest a été lancée il y a deux semaines à Edmundston. Suivront Halifax et le Grand Miramichi prochainement, avant l’élargissement possible du projet à de nouveaux publics, à partir de septembre.