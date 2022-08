Loto Atlantique veut s’attaquer au jeu en ligne illégal

Une coalition canadienne formée de cinq autorités provinciales en matière de jeu, dont Loto Atlantique, réclame du gouvernement fédéral des efforts supplémentaires afin de contrer l’exploitation de sites de jeu en ligne illégaux au Canada.

Dans une déclaration publiée jeudi, la coalition a tenu à rappeler que les jeux de hasard et d’argent sont illégaux au Canada, sauf s’ils sont contrôlés par les différents gouvernements provinciaux.

«Les études démontrent que la majorité des joueurs ne savent pas si un site en ligne est légal ou non dans leur province», a déclaré par voie de communiqué le président-directeur général de Loto Atlantique, Patrick Daigle.

«Il s’agit de sommes importantes qui pourraient être utilisées dans notre région pour financer des services publics, mais qui, au lieu d’aider nos communautés, profitent seulement aux exploitants illégaux.»

Nombreux sont ceux qui seront surpris d’apprendre que des entreprises de jeux en ligne avantageusement connues comme BET99, JackpotCity, Betway et TonyBet opèrent au Nouveau-Brunswick et au Canada de façon illégale.

En mai 2021, la Cour d’appel du Québec avait statué que les jeux de hasard et d’argent offerts sur internet par le biais de sites opérés par des exploitants privés sont interdits au Canada et que le Code criminel ne prévoit pas d’exception à cette règle.

Pourtant, des entreprises virtuelles ont récemment inondé de publicités certaines chaînes de télévision, comme celles de BET99 mettant en vedette l’ancien combattant ultime et champion du monde Georges St-Pierre.

Malgré ces mises en garde des différentes sociétés de loteries canadiennes et la législation en vigueur au pays, n’importe quel citoyen néo-brunswickois ayant atteint l’âge de la majorité peut s’adonner à ces jeux de hasard à n’importe quel moment de la journée.

Les principales institutions financières canadiennes permettent pour leur part aux parieurs de procéder en tout temps à des retraits en argent à même une carte de crédit ou un simple compte bancaire par l’entremise de sociétés comme Interac et Gigadat.

BET99 se défend en affirmant qu’elle détient un permis d’exploitation pour le jeu en ligne émis par la Kahnawake Gaming Commission. Kahnawake est un territoire Mohawk situé sur la Rive-Sud de Montréal.

Les permis délivrés par la commission dans un tel cas précis n’ont toutefois pas de valeur légale au pays.

La coalition a souligné que le contrôle exercé par les provinces aide à protéger les joueurs en offrant un environnement de jeu sécuritaire et contrôlé, une protection contre les pratiques abusives, une assurance du respect de l’âge minimum ainsi que des ressources qui encouragent le jeu responsable.

Selon une étude réalisée par la firme conseil H2 Gambling Capital en juin 2022, le marché du jeu en ligne au Canada est évalué à 3,8 milliards $ en 2022 et pourrait atteindre 6,8 milliards $ en 2026.

La logique voudrait qu’une partie de ces sommes d’argent se retrouverait dans les coffres des gouvernements provinciaux si les paris étaient effectués sur les sites officiels des sociétés de loteries, comme celui de Loto Atlantique.

La coalition, qui comprend également la Société des loteries de la Colombie-Britannique, la Commission des jeux de hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta, la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loto-Québec, dit vouloir continuer de surveiller l’évolution du marché des sites de jeu en ligne illégaux et de travailler avec les élus pour renforcer les lois et règlements à travers le pays.