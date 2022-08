N.-B.: le facteur humidex pourrait atteindre 40 dimanche

Le début d’août est à l’image de la fin juillet au N.-B. alors qu’Environnement Canada multiplie les avertissements de chaleur.

Dans un bulletin émis tôt samedi matin, l’agence fédérale indique qu’«épisode de temps très chaud et humide est en cours»

Environnement Canada prévoit un indice humidex de 36 à 39 samedi et dimanche sur l’entièreté de la province, sauf pour le Restigouche, ainsi que les comtés de Madawaska et de Victoria.

«Le temps très chaud et humide persistera toute la fin de semaine, et les températures et le taux d’humidité resteront relativement élevés au cours de la nuit, ce qui donnera très peu de répit de la chaleur», indique Environnement Canada.

Dimanche, l’indice humidex devrait même dépasser 40 dans plusieurs localités, dont le parc national Kouchibouguac, le comté de Kent, Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick, Sussex – la vallée de Kennebecasis et le comté de Kings, Grand Lac et le comté de Queens, Oromocto et le comté de Sunbury, Fredericton et le sud du comté de York et St. Stephen et le nord du comté de Charlotte.

Du temps plus frais est attendu le long de certaines parties de la côte pendant cet épisode.

Les températures devraient s’atténuer sur toutes les régions lundi au passage d’un front froid.