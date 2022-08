Un septuagénaire québécois manque à l’appel dans le secteur de Miramichi

Le Détachement de Sunny Corner de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 72 ans porté disparu à Sunny Corner, dans la région de Miramichi.

Lucien Dubois a été vu pour la dernière fois vendredi, vers 13h, dans une résidence du chemin Boom, à Sunny Corner. Lucien Dubois a quitté la résidence en voiture, avec l’intention exprimée de retourner chez lui, au Québec, en empruntant la route 108.

Sa disparition a été signalée à la police le 7 août vers 12 h. La police a suivi plusieurs pistes pour tenter de le retrouver, mais sans succès jusqu’à présent. La police et sa famille s’inquiètent pour lui.

Lucien Dubois mesure environ 165 centimètres (5 pieds 5 pouces) et pèse environ 68 kilogrammes (150 livres). Il est chauve et a les yeux noisette. Il a été vu pour la dernière fois portant un chandail à capuchon noir et un pantalon court. Aucune autre description de ses vêtements n’est disponible pour l’instant.

La police croit que Lucien Dubois conduisait sa voiture, une Nissan Sentra 2010 grise immatriculée au Québec (G6L 2N5). Selon les renseignements fournis par la famille, la police croit qu’il se serait peut-être arrêté à la station-service Irving sur la route 425 à Sunny Corner, entre 13h et 14h vendredi.

Si vous croyez savoir où se trouve Lucien Dubois, veuillez communiquer avec le Détachement de Sunny Corner de la GRC au 506-843-9400.