Autre tentative d’éradication de l’achigan à petite bouche du bassin de la Miramichi

Un groupe environnemental approuvé par Santé Canada annonce qu’il va de l’avant ce mois-ci avec son plan visant à éradiquer l’achigan à petite bouche du bassin versant de la rivière Miramichi.

L’achigan à petite bouche peut modifier les écosystèmes en se nourrissant d’espèces indigènes de poissons, comme le saumon atlantique et l’omble de fontaine.

Le porte-parole du groupe d’action environnementale, Neville Crabbe, a déclaré lundi que l’organisme avait jusqu’à la fin de septembre pour mener à bien ses travaux, qui impliqueront l’utilisation d’un produit d’origine naturelle, la roténone, afin d’empoisonner des espèces envahissantes.

Il explique que l’opération d’éradication consiste à restaurer l’écosystème indigène du bassin versant de la Miramichi.

Le groupe, composé d’organisations autochtones et non autochtones, avait suspendu ses activités en septembre lorsque des manifestants opposés à son plan ont refusé de quitter des secteurs riverains autour du lac Miramichi, du lac Brook et d’une quinzaine de kilomètres de berges de la rivière Miramichi Sud-Ouest.

M. Crabbe indique qu’un préavis de 24 heures sera fourni dans les secteurs où la roténone sera pulvérisée ou introduite directement dans l’eau.