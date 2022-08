Le temps chaud fait le bonheur des vendeurs de piscines

À la suite des records de chaleur des dernières semaines, les vendeurs de piscines ont enregistré une explosion des demandes. Avec des carnets de commandes déjà complets pour plusieurs années, les délais s’allongent et les clients s’adaptent.

«À la seconde où il fait beau, les gens veulent acheter une piscine».

Gabrielle Pearson, responsable des ventes pour un magasin de piscines à Fredericton, a vu les demandes affluer ces derniers jours, avec le pic de chaleur. Comme elle, cet été de nombreux vendeurs de la province affichent complets, et doivent prendre les commandes pour 2023 voire 2024.

«On a eu beaucoup d’appels de personnes qui se renseignent et planifient d’acheter une piscine au vu des dernières chaleurs», confirme Nancy Landry, vendeuse à Tracadie. «Quand nous ne pouvons pas traiter leur demande tout de suite, les clients se tournent parfois vers des magasins non professionnels comme Walmart ou Canadian Tire», décrit de son côté Kate Waugh, de Centreville, dans le comté de Carleton.

«Nous sommes complets depuis au moins trois ans», indiquent quant à eux les responsables de Piscine Fun Time à Moncton, où les capacités sont pourtant au maximum. Dans toute la province, la pandémie a marqué une reprise des ventes.

«Avec la COVID-19, il y avait la peur d’aller à certains endroits et les gens ont pu faire des économies en ne partant pas en voyage», indique Gabrielle Pearson.

«Les personnes ne pouvaient pas voyager donc ils ont voulu améliorer leur confort chez eux», ajoute Nancy Landry, qui regrette tout de même «une saison moins fructueuse que l’année passée», en raison de l’inflation notamment.

Les clients affluent

Avec l’augmentation du coût de certaines matières premières comme le métal, la résine ou encore le vinyle, ainsi qu’avec le prix de l’essence, la facture augmente de 43 à 45% pour l’installation d’une nouvelle piscine, comparé à l’année dernière.

«Les ventes concernent des piscines de plus petite taille, alors que l’année dernière, ils auraient peut-être pu obtenir une plus grande piscine pour le même prix», considère Kate Waugh, en observant plus de demandes pour des piscines à monter soi-même.

Un constat partagé par le vendeur d’All ‘n One Pools de Moncton, pour qui «les gens veulent tout, tout de suite» et dont l’inflation ne freine pas véritablement les projets.

«Le prix ne nous a pas arrêté, c’est toujours un rêve d’avoir une piscine», explique Chantal Albert qui s’est décidée à construire à Dieppe à la suite des fortes chaleurs de l’été dernier. Sa fille de 7 ans et les enfants du voisinage attendent depuis avec impatience la concrétisation du projet.

Chantal Albert a commandé une piscine à Dieppe en juillet 2021. Un an aprés, elle attend toujours la fin de la construction – Acadie Nouvelle : Alban Leduc

Faire face à la demande est en effet devenu un véritable défi pour les vendeurs.

«Les gens pensent que l’été est la période où on doit acheter sa piscine, mais en général, on est déjà complet à ce moment-là», explique Kate Waugh.

Avec les carnets de commandes bien remplis et les délais importants pour recevoir certains matériaux, les nouveaux clients doivent s’armer de patience avant de pouvoir profiter d’une baignade rafraîchissante.

«On est réaliste, on savait que ça allait prendre du temps, mais on pensait nager cet été. Mais à date, les travaux ne sont pas finis et il faudra sûrement attendre octobre, voire 2023», indique Chantal Albert.

Le temps joue pourtant en sa faveur, avec le réchauffement climatique les épisodes de fortes chaleurs vont se multiplier et ainsi continuer à favoriser le marché de la piscine.