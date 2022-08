L’industrie du vin est en plein essor, malgré les obstacles

Porté par une demande croissante et des aides du gouvernement, le secteur viticole est en plein boom au Nouveau-Brunswick. Les risques de favoritisme d’Alcool NB, pointés par le vérificateur général, inquiètent cependant certains producteurs locaux.

C’est un nouveau monde, tout le monde est curieux de découvrir du bon vin», s’enthousiasme Daniel Cojacariu, vigneron au domaine Pioneer Estate, en périphérie de Moncton.

Cet oenologue originaire de Roumanie aide désormais les vignobles canadiens à prendre de l’expansion. Après avoir développé trois domaines au Québec, il prête aujourd’hui main forte à Shaun Fraser, ancien propriétaire de la brasserie Pump House, désormais reconverti dans le vin.

Il faut dire que l’avenir du secteur au Nouveau-Brunswick semble radieux. Grâce à de nouvelles variétés de raisins capables de résister à des températures hivernales de -32 à -35 degrés, ce domaine d’activité ne cesse de s’étendre depuis une dizaine d’années. Il y a aujourd’hui environ 10 établissements vinicoles dans la province, selon le ministère de l’Agriculture.

Un secteur en pleine expansion

Pour la première fois, Pioneer Estate tente même de cultiver des cépages européens de Merlot et de Chardonnay, en quantité limitée, en prévoyant de les recouvrir d’une couverture spéciale pendant l’hiver.

«Il y a un vrai marché ici avec les Français expatriés qui recherchent du bon vin et les particuliers curieux de découvrir», explique Daniel Cojacariu.

Pour faire face à la demande, son domaine est en train de construire un nouveau chai (lieu où à lieu la vinification), pour fabriquer, entreposer le vin et même proposer de la restauration et des concerts.

Pour son développement, le vignoble peut compter sur l’aide du gouvernement qui souhaite «aider les producteurs à investir dans de l’équipement et des technologies novatrices, à mesure que l’industrie du raisin se développe dans la province».

Depuis douze ans, les producteurs peuvent obtenir des subventions pour acquérir «un matériel de plantation sain, une bonne densité de vigne et des systèmes de soutien».

Alcool NB accusé de favoritisme

Une aide d’un côté, mais des bâtons dans les roues de l’autre, critiquent plusieurs producteurs de la province.

Depuis la publication du rapport du vérificateur général à propos d’Alcool Nouveau-Brunswick (ANBL) en juin, certains n’hésitent pas à parler de «favoritisme».

Paul Martin, auteur de l’inspection, parle plutôt d’«arrangements spéciaux», pour au moins quatre producteurs locaux qui ont bénéficié de taux de marge inférieurs sur leurs produits, ce qui les rend plus attrayants pour les consommateurs.

«Ces ententes privées ont réduit le bénéfice d’ANBL et engendré un risque de favoritisme, ainsi qu’affaibli la transparence», peut-on lire dans le rapport, où il est aussi indiqué qu’Alcool N.B. a le mandat de soutenir les producteurs provinciaux, mais que la société de la couronne est «déconnectée» de leurs besoins.

«ANBL a continué à élaborer des politiques sans tenir compte des producteurs locaux au lieu de les faire participer à la mise en œuvre d’idées et de stratégies pour croître ensemble», poursuit le vérificateur général qui demande à l’organisme d’adopter des politiques claires pour se conformer à ses objectifs.

Les conditions de vente au coeur de la controverse

«Mieux vaut faire affaire avec la mafia plutôt qu’avec Alcool NB», déclarait déjà Sonia Craw, du domaine de Motts Landing, dans un livre sur les vignobles de l’Atlantique paru en 2016.

Depuis, le dialogue semble toujours compliqué avec l’organisme public pour plusieurs producteurs souhaitant rester anonymes, de peur d’affecter leurs contrats.

«S’ils pensent qu’ils soutiennent le local, je le conteste personnellement», considère l’un d’entre-eux.

«Par exemple, notre vin est sur le même listing général qu’un vin importé d’Espagne et la logistique reste compliquée. Une commande pour une palette de vin peut passer de Sussex à Montréal pour revenir à Fredericton et ainsi prendre entre une et trois semaines pour être livrée».

«Le gros problème, c’est le programme de gestion du cycle de vie qui nous oblige à produire et à vendre un certain montant de vin pour conserver notre inscription. Alors pour un petit producteur, il est parfois difficile de produire ce volume d’un seul type de vin», témoigne un autre.

«L’industrie du vin est en crise… et personne ne s’en soucie ou ne le sait», s’alarme même un troisième.

La plupart reconnaissent pourtant d’énormes avancées réalisées depuis le début, en permettant aux vignobles de vendre leur production sur les marchés fermiers, dans les établissements agréés, et même dans les épiceries, alors qu’ils ne pouvaient vendre que sur leur propre exploitation auparavant.

Alcool Nouveau-Brunswick défend sa position en considérant désormais les producteurs locaux comme des entreprises commerciales matures, à part entière.

«Maintenant que le secteur de l’alcool artisanal a mûri et s’est développé de manière significative, et a accueilli un grand nombre d’entreprises, il était nécessaire de moderniser nos politiques et pratiques concernant ce secteur», explique l’organisme par communiqué.

Contraint par le vérificateur général d’entreprendre une révision de ses politiques, ANBL a notamment mis en place un Comité consultatif des producteurs locaux, pour «s’assurer qu’il y a une bonne communication entre les parties prenantes de l’industrie».

«Tendances de l’industrie ayant un impact sur les producteurs d’alcool locaux, changements apportés au programme et aux politiques d’ANBL, idées du marché, assurance qualité et opportunités d’exportation», les thèmes abordés lors de la première réunion, le 14 juillet, restent encore assez flous. Pas de quoi, pour l’instant, rassurer les producteurs de vin les plus inquiets.