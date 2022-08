Campbellton hésite à investir dans un projet privé de développement résidentiel

Un entrepreneur du Restigouche souhaite transformer un parc privé situé à Campbellton en une nouvelle subdivision résidentielle. Pour ce faire toutefois, il demande une contribution somme toute notable à la Ville.

«C’est le plus grand terrain privé encore disponible dans la ville n’ayant pas le système d’eau et d’égout. Le potentiel de développement est énorme.»

Avec l’aide de confrères investisseurs, Nick Doucette du Groupe Fari tente de convaincre le conseil municipal de Campbellton de prendre part à un ambitieux projet, soit la création d’une nouvelle subdivision pouvant accommoder 26 résidences dans un site de premier choix. Son promoteur évalue l’ensemble du projet entre sept et huit millions $.

Le Groupe Fari a fait l’achat en 2020 de la maison mère de la congrégation religieuse des Filles de Marie-de-l’Assomption. L’endroit a depuis été reconverti en partie en appartements pour personnes autonomes et semi-autonomes de 50 ans et plus (Résidence Le Phare). Une portion de l’édifice héberge toujours quelques religieuses restantes de cette congrégation présente dans la région depuis plus d’un siècle. L’achat du bâtiment comprenait également un pavillon servant de centre médical/palliatif pour les sœurs ainsi qu’un immense parc boisé. C’est ce parc que veut aujourd’hui développer M. Doucette. Déjà, les investisseurs affirment avoir déjà injecté 60 000$ pour l’élaboration des plans.

Pour que le projet aille de l’avant toutefois, le groupe voudrait que la Ville s’occupe de faire passer les eaux et les égouts dans cette future subdivision, ce qui représente un investissement d’un peu plus d’un million $. Pour le promoteur, le jeu en vaut la chandelle pour la Ville puisque celle-ci pourrait récupérer rapidement sa mise de fonds par le biais des taxes municipales.

À la Ville, la perspective de voir un tel développement voir le jour est alléchante. C’est que dans ses limites actuelles (donc non fusionnées), il reste peu de terrain ayant un tel potentiel.

«On est un peu menotté en termes de terrain à développer, nous n’en avons pas tellement», avoue le maire de l’endroit, Ian Comeau.

Ce qui l’enchante moins toutefois, c’est la demande de contribuer au projet. Selon lui, il n’est pas coutume que la Ville dépense de tels coûts envers un projet qui émane du secteur privé.

«On a déjà un arrêté en place qui stipule ce que nous donnons pour chaque maison qui se construit dans des subdivisions, mais on n’installe généralement pas à nos frais les eaux et égouts. C’est un projet qui appartient au secteur privé, nous ne sommes pas partenaires du projet et je ne crois pas que la Ville a le mandat d’enrichir des investisseurs», souligne-t-il.

M. Doucette estime toutefois que la Ville fait fausse route dans cette approche.

«Partout où il y a des développements du genre, les villes donnent un coup de main, car elles voient le potentiel de retour de leurs investissements. Ce n’est donc pas un concept nouveau. Il faut simplement changer cette mentalité», estime l’entrepreneur.

Selon lui, les 26 résidences en question additionnelles généreront chacune des taxes municipales, donc de l’argent tangible.

«On parle aussi de la venue de nouvelles familles qui vont enrichir la ville. Il ne faut pas que le conseil regarde ce projet simplement comme une dépense, mais davantage comme un investissement qui va rapporter à sa façon sur le long terme», ajoute l’homme d’affaires qui dit avoir des solutions de rechange à proposer au conseil si ce dernier ne peut investir la somme demandée.

M. Comeau soutient croire dans la valeur du projet et entend continuer les discussions avec le promoteur.

«On n’est définitivement pas contre ce projet immobilier. C’est plaisant de voir qu’on s’intéresse de la sorte à développer notre municipalité. Il faudra évaluer tous les pour et les contre d’un tel projet», indique le maire.

Pour ce qui est de M. Doucette, il espère que le conseil municipal actuel – ou encore celui qui sera élu suite à la fusion en novembre prochain – fera preuve d’ouverture.

«On cherche vraiment à investir et à brasser des affaires dans la région. On a démontré notre sérieux avec l’achat de la maison-mère des FMI et sa reconversion en logements. Mais il y a aussi d’autres régions dans la province», souligne-t-il.