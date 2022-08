Traversée du Canada à vélo: Nathaniel Borris bientôt chez lui

«Si tout va bien, je devrais arriver à la maison vendredi.»

Nathaniel Borris s’est élancé de Vancouver à la mi-juin. Huit semaines et quelque 5100 km plus tard, il approche de sa province natale dans le cadre de son projet de traverser le pays d’un bout à l’autre, à vélo, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, un voyage frôlant les 8000 km.

Le jeune cycliste de Val-d’Amour était lundi à Québec où il a pris une rare journée de pause depuis son aventure. Il doit reprendre la route mardi en direction est. Selon ses estimations, et si la météo coopère, il franchira le pont interprovincial vendredi.

«Je prévois de rouler jusqu’à La Pocatière, puis jusqu’à Rimouski et ensuite à Amqui avant de finalement atteindre Campbellton», confie le jeune diplômé en Travail social de l’Université de Moncton.

Nathaniel Borris traversera toutefois seul la frontière puisqu’il a perdu son complice – Mathieu Fortin de Saint-Quentin – en chemin, victime d’une blessure à la jambe. Cette blessure est survenue très tôt dans le parcours, soit alors que le duo était toujours en Colombie-Britannique. C’est donc dire que M. Borris a pratiquement roulé seul la distance.

«Au départ, la perspective de faire le trajet sans partenaire était un peu plus stressante. Mais ça m’a permis de travailler sur ma résilience et de focaliser sur moi. Finalement, je me suis accommodé de cette situation, j’ai trouvé mon rythme», indique-t-il.

D’ailleurs, comment se passe l’aventure jusqu’à présent?

«Ça va vraiment très bien. J’ai eu très peu de bris au niveau de mon vélo. Au niveau de la météo, c’était un peu froid au départ, plutôt venteux dans les plaines, et il a fait un peu chaud dernièrement. Mais je me considère chanceux, ç’aurait pu être beaucoup plus désagréable», relate le cycliste qui avoue par contre avoir été plus nerveux dans le segment ontarien.

«C’est montagneux et la route par endroit est très étroite. Il y a peu de place pour les cyclistes et ça roule très vite. Disons que c’était assez stressant par moment», raconte-t-il.

Si le Restigouchois a souvent eu à coucher sous la tente, il a pu également goûter à l’hospitalité des Canadiens.

«Le cyclisme, c’est vraiment une petite famille, une communauté. Il y a beaucoup d’entraide», dit-il.

Est-ce que le périple satisfait ses attentes?

«Je savais que c’était pour être difficile, mais je trouve que je m’en sors bien. Le physique tient le coup et le moral est excellent. Je suis très content de la façon dont ça se déroule, surtout que j’ai dépassé l’objectif financier de 1000$ en don pour les anciens combattants» souligne-t-il. En fait, il indique avoir récolté plus de 1400$ sur le GoFundMe Roulons pour nos vétérans et en avoir récolté quelque 200$ autres directement sur la route.

À noter que le voyage de Nathaniel Borris ne s’arrêtera pas au Nouveau-Brunswick. Le cycliste compte en effet compléter son objectif qui est de rouler dans chacune des provinces du pays. Il continuera du coup sa traversée en prenant la direction de Moncton puis vers l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et finalement Terre-Neuve-Labrador.