Un important détour en raison de travaux routiers au Restigouche

Le remplacement de ponceaux entre Balmoral et Val-d’Amour occasionnera un long détour pour de nombreux résidents de ces communautés.

Pour les quatre à six prochaines semaines, la portion de la route 275 entre le chemin Mcabbie et Villeneuve, dans le DSL de Blair Athol, sera complètement fermée à la circulation, question de permettre le remplacement de deux grands ponceaux.

Ce DSL se situe dans un secteur passablement achalandé puisqu’il relie les municipalités d’Atholville (secteur Val-d’Amour/Maltais) et de Balmoral.

Si ces travaux étaient plus que nécessaires, les désagréments qu’ils causent au cours de leur durée font toutefois grincer des dents.

Sur les médias sociaux, plusieurs citoyens ont exprimé leur mécontentement face à la durée des travaux, mais surtout quant au long détour qui en découle. On parle en effet d’un détour d’une cinquantaine de kilomètres pour passer d’un côté à l’autre.

Certains résidents ont indiqué qu’ils auraient préféré une solution de rechange, un détour plus modeste en utilisant des chemins secondaires à proximité ou encore que l’on procède au remplacement par étape (une voie à la fois).

Ce mécontentement est venu aux oreilles du maire d’Atholville qui dit comprendre la frustration des résidents.

«J’avoue que je les comprends, car même nous – à la municipalité -, on savait que des travaux s’en venaient éventuellement, car le pont était en très mauvais état depuis longtemps, mais on’a été mis au courant de la fermeture de la route il y a quelques jours seulement. Disons qu’il y a eu un manque au niveau de la communication de la part du ministère des Transports», exprime Jean-Guy Levesque.

Selon lui, cette fermeture occasionnera de nombreux maux de tête aux citoyens de Balmoral et d’Atholville qui devront dorénavant effectuer ce long détour.

«On a des gens qui sont pratiquement voisins et qui devront rouler pendant une quarantaine de minutes pour traverser, et ce pendant un bon mois. C’est énorme», concède le maire.

Cela dit, en dépit de ces désagréments, M. Levesque se réjouit néanmoins de la tenue des travaux.

«C’est difficile d’être contre un projet qui vise à améliorer la qualité de nos routes. Il faut voir cela comme un compromis de quelques semaines pour avoir une route sécuritaire et de qualité. C’est un peu comme rénover sa maison, on est dans un bordel pendant quelques mois, mais ensuite on est très content de l’avoir fait», indique-t-il.