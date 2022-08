L’urgence de l’hôpital de Sackville sera fermée jeudi

Le Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville du Réseau de santé Horizon sera temporairement fermé le jeudi 11 août. Une décision attribuable à un manque de personnel, selon Horizon.

Le Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville, qui est habituellement ouvert tous les jours de 8h à 16h, fermera le mercredi 10 août à 16h et rouvrira le vendredi 12 août à 8h.

Par conséquent, toute personne qui aura besoin de soins médicaux urgents devra se rendre à un autre hôpital. Toutes les ambulances seront déroutées vers d’autres hôpitaux.

Dans un communiqué de presse, Horizon indique travailler «activement au recrutement de médecins et d’infirmières dans le but de réduire le nombre de fermetures temporaires semblables et de restaurer notre offre de services dans les collectivités que nous servons».

Ce n’est pas la première fois que l’urgence de l’hôpital de Sackville est fermé en raison d’un manque de personnel. Au début juillet, le service avait été interrompu pendant toute une fin de semaine.

Cet hôpital est situé à environ 40 minutes du Moncton Hospital.