Plus de 50 000 foyers privés de courant: un arbre brisé en cause

Une panne majeure de courant frappe le sud-est de la province, mercredi soir.

Selon Énergie NB, 50 797 résidences et entreprises sont privées de courant, soit 36 980 à Moncton-Dieppe-Rivervew, 8345 dans la région de Shediac-Cap-Pelé et 5290 dans le comté de Kent.

Vers 22h15, la société de la Couronne a fait savoir sur Twitter qu’un arbre qui était tombé sur une ligne de transmission était à l’origine de la panne.

Sur le site web de la société de la Couronne, il était indiqué que le courant devrait être rétabli entre minuit et 2h, dépendamment des secteurs.

