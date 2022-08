Qui dirige le Conseil récréatif de Bois-Blanc? La question peut paraître simple: la réponse l’est beaucoup moins pour les résidents de cette petite localité située entre Paquetville et Saint-Isidore.

Tellement peu simple, en fait, que le registre corporatif de Service Nouveau-Brunswick est muet à ce sujet. Dans la page consacrée au Centre récréatif, on ne trouve qu’un espace vide à la section où figure normalement le nom des administrateurs. Et un peu plus bas, il est indiqué: «Litige d’Administrateur»…

Que faut-il en déduire?

Le 15 mai, trente-trois résidents et anciens résidents de Bois-Blanc se sont réunis en assemblée extraordinaire. Ils ont procédé à la dissolution de l’ancien conseil, présidé par Nathalie Savoie depuis 2008, et en ont constitué un nouveau afin de partir sur de nouvelles bases.

La population de Bois-Blanc avait résolu de se réunir parce que l’avenir même de son centre communautaire est devenu incertain.

Depuis ses débuts en 1974, le Conseil récréatif tire essentiellement ses revenus de ses loteries, en premier lieu les bingos. Or, le 20 avril, le gouvernement provincial, à la suite de la vérification comptable du ministère des Finances, a décidé de retirer à l’organisme sa licence de jeux de hasard, le privant du même coup des revenus dont il a besoin pour couvrir ses frais d’exploitation.

Dès lors, la situation financière de l’organisme à but non lucratif paraît compromise, d’autant plus que ses ressources s’amenuisent. Selon un document obtenu par l’Acadie Nouvelle, le compte chèque du Conseil récréatif ne présenterait plus en mai qu’un solde de 1000$, une somme insuffisante pour soutenir les coûts d’opération et d’une charge hypothécaire.

Roger Dozois, qui a été élu président du nouveau conseil dans la foulée de la réunion du 15 mai, a expliqué que les gens de Bois-Blanc, après avoir été informés de la révocation de la licence, ont voulu agir.

«(En mai), les dernières nouvelles que nous (la population de Bois-Blanc) on a eues, c’est qu’il (le Conseil récréatif) avait perdu sa licence de bingo, et le Village ne savait pas quoi faire».

Un avis de réunion avait alors été distribué «maison par maison», a indiqué M. Dozois, en précisant que «les membres de l’ancien conseil ne sont pas venus (à la réunion) même s’ils avaient tous été invités».

«Le groupe (les gens réunis) a décidé qu’il fallait faire quelque chose. Il a nommé un président d’assemblée, et après, la question c’était quoi faire avec l’ancien comité. Tous ont décidé qu’il fallait le remplacer», a-t-il résumé.

Une fois installé, le nouveau conseil a entrepris des démarches auprès d’UNI Coopération, succursale de Tracadie, et du registre corporatif provincial. Le registre a alors inscrit le nom des nouveaux administrateurs. Depuis, ceux-ci ont été effacés.

Dans l’intention de récupérer les licences de jeux de hasard qui avaient été révoquées, la nouvelle administration a également entrepris des démarches pour modifier la raison sociale.

L’ancien conseil refuse toutefois de reconnaître ses successeurs et a retenu les services de l’avocat José Duguay, de Tracadie. Des lettres de mise en demeure ont été servies, en particulier aux membres du nouveau conseil.

Enfin, le 28 juillet, les anciens administrateurs ont déposé un avis de requête à la Cour du Banc de la Reine de Bathurst. Se présentant sous le nom de Centre récréatif de Bois-Blanc, ils entendent poursuivre en justice le nouveau conseil, qu’ils désignent sous le nom de Centre communautaire de Bois-Blanc.

Dans le document juridique, l’ancien conseil affirme que la réunion du 15 mai «est nulle et sans avenue».

Il ajoute d’autre part que seules deux personnes y ayant assisté «étaient à ce moment-là membres en règle du Conseil Récréatif», et que «Depuis, les cartes de membres (de ces deux membres) ont retiré et suspendu [sic.]»

L’ancien conseil ajoute avoir lui-même tenu une réunion extraordinaire, le 19 juin, durant laquelle les sept administrateurs qui le composent furent reconduits à leur poste, «jusqu’à sa prochaine assemblée annuelle».

L’avis de requête, signé par Me José Duguay, demande entre autres que la cour déclare illégale la réunion du 15 mai et reconnaisse le Conseil récréatif élu en assemblée extraordinaire, le 12 juin.

Il réclame aussi de la Cour une injonction interlocutoire interdisant aux administrateurs du nouveau conseil, «de s’identifier comme membres en règle et membres du conseil d’administration ou dirigeants de la requérante, Conseil récréatif de Bois-Blanc Inc.».