Une Landrich pour former les futurs opérateurs forestiers du N.-B.

C’est sur une multifonctionnelle de type Landrich, entièrement conçue et assemblée au Nouveau-Brunswick, que les futurs opérateurs forestiers de la province pourront perfectionner leur savoir-faire.

La ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, avait de bonnes nouvelles à partager mercredi. De passage à Eel River Dundee, elle a laissé entendre que la province a largement dépassé ses objectifs en 2021-2022 en ce qui a trait à sa stratégie en matière d’approvisionnement.

Autre bonne nouvelle, tout semble indiquer que l’objectif de 2022-2023 sera lui aussi atteint, voire dépassé.

Lancée en novembre 2020, la stratégie Le Nouveau-Brunswick d’abord vise à favoriser, quand cela est possible, l’achat de biens et services d’entreprises implantées dans la province.

Au cours de l’exercice financier 2021-2022, 88% des contrats visant des biens, des services et des travaux de construction ont été attribués à des fournisseurs locaux. Il s’agissait d’une augmentation de 9% comparativement à l’année précédente, une augmentation qui équivaut à près de 100 millions $ additionnels en contrats locaux.

Au cours du premier trimestre de 2022-2023, c’est 82% des contrats publics qui ont été attribués à des entreprises du Nouveau-Brunswick, ce qui correspond à des dépenses de plus de 1 milliard $ dans la province.

«On est vraiment fier de la tournure de ce programme. On fait vraiment de gros efforts afin d’appuyer les entreprises de notre province lorsque c’est possible. Ce sont des sommes importantes qui aident ces entreprises et qui sont réinvesties dans l’économie locale», a indiqué la ministre Wilson.

La première Landrich assemblée dans les nouveaux locaux d’AL Fabrication est sortie de l’atelier à la fin juillet. Deux autres sont actuellement en construction. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Fierté

Si ce compte-rendu du programme a été effectué à l’usine d’assemblage de l’entreprise ALPA Équipement au Restigouche, c’est que celle-ci vient tout récemment de profiter de ce programme à raison d’un montant de 611 750$. Ce montant a servi au NBCC-Miramichi pour l’achat d’une multifonctionnelle forestière Landrich, le seul engin du genre connu et construit au Nouveau-Brunswick.

Cette Landrich servira notamment aux élèves du programme d’Opérateur forestier du NBCC-Miramichi.

«On a toujours été derrière ce programme, et c’est certain que lorsqu’on a su que le collège cherchait à se doter d’une nouvelle machine pour son programme, on espérait être considéré, ce qui a été le cas. On est vraiment content qu’ils aient misé sur notre produit. On aura donc dorénavant des gens formés ici sur une machine fabriquée ici. C’est un grand accomplissement pour notre entreprise», confie Serge Landry, vice-président et directeur général d’ALPA Équipement.

La Landrich, rappelons-le, est un projet de longue haleine imaginé par l’entrepreneur et fondateur d’ALPA Équipement, Armand Landry. Le prototype a vu le jour en 2008 et l’engin est entré en production en 2010.

Grande première

Le 17 juillet dernier, c’était jour de fête pour la grande famille d’ALPA Équipement. Déménagée le 5 juin dans ses nouvelles installations, la division AL Fabrication a procédé au dévoilement de sa toute première Landrich construite dans son usine d’assemblage.

«Cette usine, c’est vraiment une fierté. On est parti de très loin, on a travaillé fort, et là on sent qu’on s’en va finalement dans la bonne direction», souligne M. Landry. Derrière lui, deux Landrich sont d’ailleurs en cours d’assemblage.

Pour la prochaine année, l’entreprise entend assembler une multifonctionnelle par mois.

Elle augmentera graduellement la cadence à 16, puis à 20, et vise les 25 par année d’ici 2025.

«Par la suite, notre objectif c’est le plus possible. Je crois qu’on pourrait en produire une centaine – et même davantage – par année lorsque nous aurons optimisé notre cycle d’assemblage et au fur et à mesure que l’on fera notre marque sur les marchés», ajoute M. Landry.

Actuellement, l’usine AL Fabrication compte 22 employés. Ce nombre sera toutefois revu à la hausse en fonction de l’augmentation de la cadence de production.