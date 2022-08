Bientôt des eaux encore plus sécuritaires dans la baie des Chaleurs

Les plaisanciers qui fréquentent les eaux de la rivière Restigouche ainsi que les côtes de la Baie des Chaleurs seront bientôt mieux protégés.

Le conseil municipal de la municipalité gaspésienne de Pointe-à-la-Croix – voisine immédiate de Campbellton – vient en effet d’autoriser l’achat d’une embarcation de sauvetage.

Pointe-à-la-Croix ne sera d’ailleurs pas la seule à se doter d’une telle embarcation pour accroître la sécurité nautique dans les environs. Les municipalités voisines d’Escuminac et de Matapédia devraient l’imiter sous peu, créant ainsi un réseau d’interventions le long de la côte gaspésienne.

La ville de Carleton-sur-Mer possède déjà une embarcation désignée pour ce type d’opération.

«Le but du projet est vraiment d’avoir les outils en main afin de réduire au maximum les risques de noyade dans notre secteur», explique le directeur général de la municipalité, André Carrier.

La volonté de se doter d’un tel réseau découle d’une volonté de rendre les eaux de la côte gaspésienne plus sécuritaires. En gestation depuis quelque temps, le projet s’est accéléré l’an dernier à la suite d’une noyade survenue dans le secteur de Nouvelle.

«Ce fâcheux incident nous a fait réaliser que nous n’étions pas suffisamment équipés pour répondre à ces urgences, aux sauvetages nautiques. Si nous avions eu une telle embarcation, peut-être aurions-nous pu intervenir», indique M. Carrier.

L’embarcation sera entreposée à la caserne d’incendies et ce sont les pompiers qui seront responsables de son utilisation. Pour ce faire, ceux-ci recevront une formation en sauvetage qui devrait commencer une fois l’engin reçu.

Selon le directeur général, en raison de la proximité avec le Nouveau-Brunswick, l’embarcation de Pointe-à-la-Croix pourrait éventuellement être appelée en renfort de ce côté-ci des limites provinciales.

«Il ne s’agit pas d’un bateau de type Zodiac comme celui que l’on retrouve à Charloet que l’on peut utiliser pour des sauvetages plus au large. Mais on pourra certainement aider s’il se produit un événement sur la rivière ou non loin des côtes. Il faut voir cela comme un ajout à la sécurité nautique dans la baie des Chaleurs», dit-il, rappelant qu’il y a passablement de trafic maritime sur la Restigouche ainsi que dans la baie.

Selon M. Carrier, la municipalité devrait prendre possession de l’embarcation d’ici quelques semaines.