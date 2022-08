Chaleur: un siège de dix heures mène à une importante saisie d’armes à feu

Un homme de 41 ans a été arrêté à la suite d’une opération policière ayant duré plus de dix heures à Madran, dans la région Chaleur.

Vendredi matin, vers 5h30, des agents de la GRC ont exécuté un mandat d’arrestation, à la demande du Service de police de Gatineau, dans une résidence à Madran, en collaboration avec le Groupe tactique d’intervention du Nouveau-Brunswick et de la Force policière régionale de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte.

À l’arrivée de la police sur les lieux, une arme à feu a été déchargée à plusieurs reprises à l’intérieur de la maison. Un périmètre a été établi, et certaines maisons voisines ont été évacuées par précaution.

D’autres services de police spécialisés de la GRC se sont également rendus sur les lieux, notamment des renforts du Groupe tactique d’intervention, ainsi que la Section des chiens policiers, l’Équipe de négociation en situation de crise, le Groupe de l’enlèvement des explosifs, un drone et le Groupe de réduction de la criminalité du District du Nord-Est.

Environ 10 heures et demie plus tard, vers 16h, un homme de 41 ans s’est rendu à la police, sans incident, et a été mis en garde à vue.

La police a saisi une arme à feu et des munitions lors de l’arrestation. Personne n’a été blessé pendant l’opération de police.

Selon la GRC, l’incident ne répondait pas aux critères justifiant la diffusion d’un message du système En alerte.

Samedi, l’homme de 41 ans a été escorté et remis au Service de police de Gatineau.

De plus, le 6 août, des membres de la GRC au Nouveau-Brunswick ont exécuté un mandat de perquisition dans la résidence à Madran. Ils ont saisi plusieurs armes à feu chargées, dont certaines sont des armes à feu prohibées, ainsi que des munitions et d’autres types d’armes prohibées.

Les armes et les munitions qui ont été saisies à Madran samedi. – Gracieuseté

«Nous tenons à remercier les citoyen pour leur soutien et leur patience, ainsi que nos nombreux partenaires pour leur aide lors de cette longue opération, déclare le sergent Roch Lizotte du Détachement de la région Chaleur de la GRC. Nos employés ont bien géré cet incident afin de veiller à protéger le public et les membres de la GRC sur place. Nous évaluons constamment chaque situation pour nous assurer que nous prenons toutes les précautions nécessaires et les mesures possibles pour assurer la sécurité de tous.»