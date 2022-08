De toxicomane à infirmier: l’incroyable transformation de Steven Gagné 

Transformer le négatif en positif. Telle est la mission que s’est donnée Steven Gagné lorsqu’il a décidé de reprendre sa vie en main après avoir connu l’enfer de la rue et de la toxicomanie.

Le 24 juin, l’homme d’Edmundston a mis la main sur son diplôme du programme Soins infirmiers auxiliaires offert au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Il s’agissait là du point culminant d’une vie qui a été tout sauf facile.

M. Gagné raconte que son enfance a été passablement difficile. À ce moment, il se questionne beaucoup sur sa place dans la société. En vieillissant, ce sentiment ne s’est pas estompé et c’est alors qu’il commence à collectionner les problèmes un peu plus graves.

«J’ai commencé ma vie tout croche. J’ai été en couple avec une femme et on a vécu une séparation. À partir de cette séparation, le gros de ma consommation a commencé. Je ne consommais pas que pour avoir du plaisir, mais pour calmer une tempête intérieure. Je me sentais de plus en plus comme une âme perdue.»

M. Gagné a même vécu l’itinérance, se retrouvant à la rue pendant plus d’un an.

«Je pleurais tous les soirs et je demandais à Dieu, à l’Univers, au diable ou peu importe, de faire en sorte que je ne me réveille pas le lendemain matin.»

De relation en relation, de ville en ville et de profession en profession, rien ne semblait fonctionner pour Steven Gagné, jusqu’à ce qu’il se rende compte d’un élément important qui va commencer à paver sa route vers des jours meilleurs.

«Après la quatrième relation ayant échoué, j’essayais de trouver le point commun et il n’y en avait aucun sauf moi. C’est là que j’ai commencé à me responsabiliser et d’arrêter de blâmer tout le monde. Ç’a commencé à aller mieux, mais ç’a été un long parcours.»

L’homme a fait plusieurs thérapies et visites dans des centres de traitement des dépendances. Visiblement découragé des multiples périodes de rechutes, un événement est toutefois venu l’aider un peu plus dans son parcours vers la guérison.

«À un moment donné, quelqu’un m’a dit : “ce n’est pas le nombre de fois que tu es venu qui compte. Ce qui compte c’est, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau à chaque fois? Ça avait été révélateur pour moi.»

«J’ai arrêté de voir les rechutes comme des échecs, mais comme des pas vers la guérison.»

Pour se motiver, M. Gagné a signé une sorte de contrat envers lui-même. Il s’est engagé pendant un an, peu importe les événements qui se produiront dans sa vie, à trouver une autre façon que la consommation pour composer avec les défis du quotidien.

«J’ai essayé ça pour m’apercevoir qu’après un an, j’avais trop d’acquis que je ne voulais pas perdre. La bataille était moins difficile, car le désir de consommer était moins fort. En écoutant les autres et en sortant de ma zone de confort, cela m’a mené au jour et j’ai senti que ce n’était plus une bataille du tout.»

«Ça fait des années que je n’ai pas consommé et que je n’ai aucun désir de recommencer.»

Un homme en mission

Steven Gagné ne s’est toutefois pas attardé qu’à son bien-être personnel. Il s’est aussi donné comme mission d’aider les autres qui ont vécu les mêmes défis que lui.

Après un certain temps, M. Gagné réalise également qu’il veut consacrer sa carrière à aider les gens qui ont vécu des problèmes similaires.

Le hic, c’est qu’il fallait absolument suivre un cours au collège afin de devenir infirmier auxiliaire.

«J’ai eu un petit choc au début, mais je me suis dit que s’il fallait que je fasse un cours au collège pour faire ce que j’aime, pourquoi ne pas essayer?»

En raison de ses années de consommation, Steven Gagné craignait que ses facultés intellectuelles aient été affectées. Un cours de biologie qu’il devait suivre au préalable est toutefois venu effacer ses craintes.

«J’ai vu que mes aptitudes pour étudier allaient bien et ça m’a donné la confiance pour appliquer à ce cours. Je l’ai fait et ç’a été deux années extraordinaires.»

Il a donc entrepris des études en soins infirmiers auxiliaires, en pleine pandémie de COVID-19.

«Ç’a été un gros défi et j’en ai eu des excuses de m’auto-saboter, mais j’ai tenu bon et aujourd’hui, j’ai la chance de récolter tout ce que j’ai semé pendant toutes ces années-là. Je suis bien entouré, mes collègues sont incroyables.»

Steven Gagné est motivé par sa mission de transformer toutes les choses négatives qu’il a vécues en énergie positive. Une énergie qu’il a été capable de transmettre à certains patients des services de psychiatrie et de traitement des dépendances d’Edmundston.

«Je peux planter des graines, comme plusieurs l’ont fait avec moi au fil des années, pour qu’éventuellement, ils puissent vivre ce que je vis présentement.»

Il a notamment réussi à développer des liens avec plusieurs de ses patients, sans vraiment avoir à leur parler de son passé.

«Ils ressentent que j’ai eu les mêmes difficultés. Ça facilite l’établissement d’un lien de confiance. Ils ont le sentiment d’être compris. Je n’aime toutefois pas dire qu’il y a seulement les gens qui ont vécu ces problèmes-là qui peuvent aider. Je comprends que c’est le “fun” d’avoir ça, mais, dans ma vie, il y a eu des gens qui n’ont rien vécu de tout ça et qui m’ont beaucoup aidé. C’est un ensemble de personnes qui vont faire partie de ton processus de rétablissement.»

En plus des compétences qu’il a déjà acquises lors de ses études, il prévoit s’outiller davantage en suivant des formations spécialisées d’intervention en dépendance et en santé mentale.

Même avec les moments les plus sombres, Steven Gagné soutient qu’il ne l’échangerait avec personne.

«J’ai travaillé trop fort pour me rendre où je suis et j’apprécie tellement ce que j’ai.»