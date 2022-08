Des maisons de près de 3 millions $ en vente sur la côte acadienne

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Les deux maisons les plus dispendieuses à l’achat actuellement sur le marché immobilier du Nouveau-Brunswick se trouvent à Bouctouche et Shediac.

Courtier et agent immobilier depuis 38 ans, Roger LeBlanc a confirmé en début de semaine que c’était bel et bien le cas. Selon la plate-forme immobilière Realtor.ca, la maison unifamiliale située au 25, avenue G. E. Klomfass au bord de la rivière Bouctouche, est évaluée à 2 750 000$. Celle-ci a été construite en 2012. Mercredi, elle était sur le marché des ventes depuis 36 jours.

La maison de style bungalow possède une surface de 4634 pieds carrés de superficie totale aménagée. Elle est constituée de quatre salles de bain et quatre chambres à coucher dont la plus grande est de 20,5 pieds par 18.

La voie d’accès menant au garage à deux voitures et à l’entrée principale est pavée. La propriété possède un terrain bien entretenu dont la superficie est de 8450 mètres carrés, soit deux acres.

L’autre propriété considérée comme la plus dispendieuse parmi les habitations individuelles dans la province est située au 114, promenade Riverside à Shediac. Il s’agit de la maison Webster. Tout comme celle de Bouctouche, elle vaut elle aussi 2 750 000$.

La maison Webster est à vendre pour 2 750 000$ à Shediac. – Gracieuseté

De style colonial hollandais typique de la Nouvelle-Angleterre, la grande résidence cossue de trois étages a été construite en 1911 sur un domaine de plusieurs hectares boisés avec une vue sur la baie de Shediac.

Selon le site Lieux patrimoniaux du Canada, la valeur de la maison John Clarence Webster découle principalement de sa qualité architecturale.

Mercredi, la maison était sur le marché depuis 502 jours. L’agent immobilier avoue que celle-ci est plus difficile à vendre. Techniquement, c’est un ancien gîte composé d’un restaurant et d’une cave à vin.

«Celle-là ça fait quand même passé un an. On l’avait de vendue avec des conditions, mais c’est tombé à l’eau, explique Roger LeBlanc. Ça prend quelqu’un qui a de l’argent.»

En fait, elle possède 14 salles de bain et autant de chambres à coucher. La superficie totale aménagée est de 10 300 pieds carrés. Les deuxième et troisième étages sont composées de 10 chambres et salles de bain. Une suite parentale de deux chambres et un appartement de deux chambres se trouvent également sur la propriété.

Étant à proximité du centre-ville, la propriété de huit acres de terrain est bien située à Shediac. À l’extérieur, on retrouve une piscine creusée, ainsi qu’un court de tennis.

Roger LeBlanc croit que les cinq acres qui ne sont pas utilisés sur la propriété pourraient servir à faire du développement résidentiel.

«Pour cette propriété, la meilleure utilisation serait de diviser la propriété et se servir des cinq acres qui restent pour faire du développement», explique Roger LeBlanc.

«On a deux personnes qui regardent (la propriété) tout de suite, mais au début, la dame qui vendait ne voulait pas avoir de condos ou des appartements là», explique le courtier.

Malgré le prix élevé de cette propriété, Roger LeBlanc croit qu’elle trouvera preneur. «Celle-ci, en étant créatif, il va y avoir un marché pour», informe-t-il.

«C’est une maison très symbolique. La maison Webster, il y a une histoire derrière ça, poursuit-il. C’est probablement une des propriétés les plus vieilles à Shediac.»

Natif de Shediac, John Clarence Webster (1863-1950) était reconnu à travers le pays pour son travail en histoire des Maritimes.

Président de la Commission des sites historiques du Canada de 1943 à 1950, il est responsable de la conservation de plusieurs sites tels que la Forteresse de Louisbourg, le Fort Annapolis Royal et le Fort Beauséjour.