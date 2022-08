Miramichi: les tribunaux s’immiscent dans la guerre des poissons

Fin prêts à se lancer, les responsables du projet d’éradication de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la rivière Miramichi ont une fois de plus dû interrompre leurs opérations.

Quelques heures avant le début de travaux, le groupe a été avisé qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Terrence Morrison, avait accordé une injonction d’urgence à trois propriétaires de chalets du lac Miramichi s’opposant au projet d’éradication.

Le projet en question vise à éradiquer l’achigan à petite bouche du système de la rivière Miramichi, une espèce considérée comme envahissante. Celle-ci aurait été introduite illégalement dans un lac en amont au début des années 2000. Depuis, certains spécimens ont été observés en rivière et l’on craint que ceux-ci prolifèrent dans le système hydrographique, ce qui constitue un problème puisque ce poisson fait compétition aux espèces indigènes (saumon, truite, éperlan, etc.).

Pour se débarrasser de l’achigan à petite bouche, le groupe de travail entend utiliser un piscicide à base de roténone, un agent chimique naturel. Le produit doit être déversé dans trois secteurs, soit près des lacs Miramichi et Brook, ainsi qu’à une quinzaine de kilomètres en amont de la rivière Miramichi Sud-Ouest, près de la communauté de Juniper. Tous les poissons qui entreront en contact avec le produit – peu importe leur espèce – mourront.

C’est cette partie du projet que contestent les propriétaires de chalets. Ils craignent en effet que le recours de cette méthode ne cause un préjudice à l’écosystème de la rivière ainsi qu’à leur qualité de vie. Les scientifiques estiment quant à eux qu’il s’agit de la meilleure option pour préserver l’équilibre naturel de la rivière.

La Fédération du saumon de l’Atlantique est l’un des nombreux partenaires de ce projet. Au sein de cette organisation, on se dit estomaqué de la décision du juge Morrison.

«Aucun membre de notre groupe de travail n’était au courant qu’une audience d’urgence avait lieu et nous n’avons pas été en mesure de présenter des arguments ou des preuves pour défendre nos objectifs», déplore vivement un porte-parole, Neville Crabbe.

Celui-ci confirme que tout était en place pour le début du projet. Une équipe d’environ 130 personnes était en attente pour le grand jour. Au préalable, des bénévoles avaient procédé à la pose des barrières, capturé puis remis à l’eau le plus de saumons possible dans des fosses à l’écart des zones devant être traitées. Avec l’injonction, tout est soudainement tombé sur pause.

C’est la seconde fois en autant d’années que les promoteurs du projet sont forcés d’interrompre leurs travaux. En 2021, des opposants avaient réussi à freiner l’initiative en occupant une partie de la rivière, au point où le projet a dû être abandonné et repoussé à l’année suivante (2022).

M. Crabbe note que le projet a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale provinciale ainsi que d’un examen fédéral par Pêches et Océans Canada, et que tous deux l’ont approuvé. Le projet détient en fait un total de 18 autorisations. Il a également reçu l’appui de nombreux groupes et organisations à travers la province, notamment le North Shore Micmac District Council qui en a pris la direction et qui est cité par l’injonction de la Cour.

Selon M. Crabbe, le groupe de travail entend s’opposer vigoureusement à la demande des propriétaires de chalets de prolonger l’injonction lors d’une audience prévue le 17 août.

«C’est une intervention majeure qui déterminera l’avenir de tout l’écosystème de la rivière Miramichi. On espère que le juge prendra cette réalité en considération, ça ainsi que toutes les autorisations que nous avons obtenus jusqu’à présent pour nous permettre d’aller de l’avant», indique-t-il, souhaitant ardemment que la lenteur du processus judiciaire ne vienne pas compromettre le projet cette année.

«Tout ne se fait pas en claquant des doigts, c’est une énorme organisation qui requiert beaucoup de personnes. Mais chose certaine, nous n’allons pas abandonner si facilement», promet-il.