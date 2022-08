Sud-Est: la chute d’un seul arbre a privé 50 000 clients d’électricité

Mercredi soir, 50 000 foyers du Sud-Est ont été plongé dans le noir en raison d’un abre tombé sur une ligne d’électricité. Alors qu’un accident de voiture a eu lieu à Dieppe par manque de lumières de circulation, les pompiers et Énergie NB rappellent les bons gestes à adopter en cas de panne.

Un peu plus de 50 000 clients ont été privés d’électricité pendant presque trois heures mercredi soir, dans le Sud-Est de la province. En cause, la chute d’un grand arbre sur une pièce d’équipement essentielle, qui a touché l’alimentation de deux lignes de transport, selon le gestionnaire Énergie NB.

«Par la suite, plusieurs sous-stations ont été touchées, ce qui a entraîné une panne de courant pour un grand nombre de clients», précise Dominique Couture, représentante de la société publique.

Pour rétablir le courant, les équipes d’Énergie NB ont d’abord transféré l’alimentation électrique des sous-stations vers d’autres sources, ce qui explique que certaines zones ont été rétablies avant d’autres.

Alors que la panne a débuté vers 20h45 et que la majorité des clients ont retrouvé le courant vers 23h30, ce n’est qu’à 2h du matin que l’ensemble a été rétabli, selon le distributeur d’électricité.

L’occasion de rappeler la population à la prudence et à l’anticipation

En tombant sur une ligne de transport importante, un seul arbre aura suffit à plonger dans le noir toute la région du Grand Moncton.

Les 6700 kilomètres de lignes de transport d’Énergie NB, qui acheminent de l’électricité à haute tension, sont rattachés aux grands pylônes métalliques de transport d’électricité qui sont dispersés un peu partout dans la province.

«Le réseau de transport alimente les réseaux de distribution locaux. Il s’agit en quelque sorte de l’autoroute qui rejoint les petites rues d’une ville», illustre Dominique Couture.

Les routes, elles, ont ainsi été plongées dans le noir pendant un moment, entraînant un léger accident de voitures à Dieppe.

«On rappelle que dans ce cas là, il faut attendre son tour aux croisements. Avec l’absence des lumières de circulation hier (mercredi), c’est ce qui s’est passé», détaille Marc Cormier, chef des pompiers de Dieppe, qui profite de l’occasion pour rappeler aux gens de toujours prévoir de la nourriture pour 72 heures, des lampes de poche ou chandelles en cas d’interruption d’électricité.

«Cela permet aux techniciens de faire les réparations qui peuvent parfois durer quelques jours.»

Du côté de Moncton, ce sont surtout les alarmes qui ont occupé les pompiers mercredi soir.

«On a tendance à recevoir beaucoup d’appels lorsqu’il y a une panne de courant parce que les alarmes, surtout commerciales, peuvent penser qu’il y a un problème et se mettent donc à sonner», indiquent les pompiers de Moncton.

Une fois le courant rétabli, Énergie NB conseille sur son site internet de vérifier les aliments dans le réfrigérateur et congélateur pour déterminer s’ils sont gâtés, d’allumer progressivement les appareils électroniques et de régler horloges, minuteries, et réveils.