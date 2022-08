Arrêté avec une arme chargée et de la drogue au volant d’une voiture volée

Lors d’un contrôle routier effectué à Moncton, la GRC affirme avoir saisi une arme et des drogues. Huit accusations ont été contre un homme de 35 ans.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h30, des agents du Service régional de Codiac de la GRC ont intercepté une voiture à un poste de contrôle établi sur la rue Main. Le conducteur du véhicule faisait l’objet de plusieurs mandats non exécutés et il a été arrêté sur les lieux, sans incident.

À la suite de l’arrestation, la police dit avoir saisi une arme de poing de calibre .22 chargée, certaines quantités de ce qui serait des comprimés de méthamphétamine ainsi qu’une certaine somme d’argent.

De plus, la police a déterminé que le véhicule et la plaque d’immatriculation avaient été volés.

La police a saisi le véhicule et la plaque d’immatriculation.

Le 12 août, Angelo Teare-Kotsabasakis, de Moncton, a comparu par téléphone en cour provinciale à Moncton, où les accusations suivantes ont été portées contre lui: possession d’un véhicule volé, possession de biens volés, possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule, possession d’une arme à des fins dangereuses, port d’une arme dissimulée, possession d’une arme à utilisation restreinte sans permis valide, entreposage négligent d’une arme à feu et possession de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic.

L’homme a été placé en détention jusqu’à sa prochaine comparution, mardi, en vue d’une audience sur le cautionnement.