Clôtures à orignaux: le maire de Campbellton porte sa cause à Fredericton

Le maire de Campbellton se dit relativement satisfait de sa récente rencontre avec la ministre des Transports, Jill Green, concernant l’ajout de clôtures de contrôle de la faune sur les routes 11 et 17.

Accompagné de deux conseillers de la municipalité, Ian Comeau s’est rendu à Fredericton la semaine dernière afin de plaider pour l’installation de nouvelles clôtures le long des principaux axes routiers du Restigouche.

S’il ne revient pas avec la promesse de nouveaux kilomètres de clôtures en poche, il revient néanmoins avec l’impression d’avoir convaincu la ministre de l’importance d’agir.

Cette rencontre fait notamment écho à un accident survenu plus tôt cet été où une femme de Campbellton a heurté un orignal en pleine nuit près de Jacquet River. Celle-ci se rendait alors assister à l’accouchement de sa fille à Bathurst. Ce qui ajoute au drame, c’est que quelques minutes plus tôt, c’est sa fille enceinte qui empruntait le même chemin.

Aux dires de M. Comeau, la situation a atteint un point critique alors que la livraison des services de santé ne cesse de se dégrader en région, une situation qui implique de plus en plus de déplacements vers l’extérieur. C’est le cas pour l’obstétrique (en pause au Restigouche depuis avril 2020), mais également d’autres spécialités.

Selon le maire, la ministre s’est montrée compréhensive face à la situation sans toutefois se compromettre formellement sur de nouveaux ajouts de zones clôturées.

«Je qualifierais la rencontre de positive», souligne le maire.

«C’était important pour nous de lui rappeler que, même si son ministère n’a pas le contrôle sur les décisions prises en santé, celles-ci ont un impact de plus en plus important sur nos citoyens qui sont appelés à emprunter la route pour obtenir des soins. Et si l’on nous force à voyager davantage, on veut au minimum des routes plus sécuritaires», indique M. Comeau.

Selon lui, la ministre aurait indiqué qu’il y avait effectivement matière à amélioration, notamment en matière de signalisation. Elle aurait ajouté que davantage de travaux de débroussaillement sont prévus cet été en bordure de ces routes (ce qui accroît la visibilité).

Si elle n’a pas fermé complètement la porte au maire en ce qui concerne l’ajout de clôtures, Mme Green a souligné que leur installation demeure toutefois très compliquée en raison de la présence de nombreux chemins privés et sentiers de VTT/motoneiges.

«On sait que ça peut causer des tracas, mais je crois qu’on se doit d’effectuer un travail sérieux pour voir comment on peut améliorer la situation, identifier les secteurs plus chauds et vérifier si c’est possible de les clôturer», affirme le maire.

M. Comeau se dit particulièrement préoccupé par la soixantaine de kilomètres non clôturés qui séparent Campbellton et Belledune, ainsi que par certains segments routiers dangereux (en termes de présence d’orignaux) entre Tide Head et celle de Kedgwick.

Interpellé sur la question, le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, dit soutenir les efforts du maire de Campbellton. Nouveau grand-père depuis peu, sa fille a dû accoucher à l’hôpital de la région voisine. Il a donc vécu pendant quelques semaines avec le stress de la voir prendre la route en pleine nuit pour accoucher.

«On est vraiment chanceux qu’il n’y ait pas plus d’accidents mortels, car je sais que ce ne sont pas toutes les collisions et/ou les presque collisions qui sont rapportées. Combien de fois a-t-on passé tout près d’une catastrophe?», soulève-t-il.

«Il faut définitivement plus de clôtures, et pas seulement entre Campbellton et Bathurst, mais aussi entre Tide Head et Saint-Quentin. C’est important en raison de la réalité de notre système de santé, mais on a aussi beaucoup de gens qui circulent tous les jours sur ces routes pour le travail», indique le politicien.