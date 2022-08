Fusions municipales: l’épineuse question du salaire des maires

Après avoir passé à travers l’étape cruciale que représentait la désignation des noms des nouvelles entités municipales, un autre défi de taille attend les équipes de transition qui doivent veiller à la bonne mise en œuvre de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle a appris que des discussions se tiennent ces jours-ci ou débuteront sous peu à travers plusieurs communautés afin de traiter de la question de la rémunération des élus qui siègeront au sein des municipalités nouvellement constituées.

L’exercice s’avère important puisque des maires pouvant être élus cet automne se retrouveront à la tête de municipalités fusionnées avec une population et une assiette fiscale beaucoup plus importante. Les responsabilités seront donc beaucoup plus grandes.

C’est le cas à Pointe-Verte, où le maire Maxime Lejeune qui dirige le village comptant un peu plus de 800 habitants pourrait devenir maire de Belle-Baie, une municipalité constituée qui comptera 14 200 résidents.

Son opposante dans la course à la mairie de la future ville de la région Chaleur, Rachel Boudreau, se retrouve dans une situation semblable, elle qui est à la tête de Petit-Rocher, village d’un peu moins de 2000 âmes.

L’Acadie Nouvelle a réussi à obtenir copie d’un document interne du ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale qui comporte une grille d’échelles salariales proposées aux gouvernements locaux pour 2023.

En vertu de ce document, le salaire de Maxime Lejeune, qui est actuellement de 5200 $ par année en plus d’une allocation de 100$ par réunion, devrait se situer entre 26 500$ et 79 500$ s’il était élu maire de Belle-Baie à l’automne.

Concrètement, la proposition du gouvernement provincial fait état d’un salaire de 37 500$ à 112 500$ pour les maires des municipalités 20 001 résidents et plus, de 26 500$ à 79 500$ pour celles de 10 001 à 20 000 résidents, de 11 000$ à 33 000$ pour les municipalités de 5001 à 10 000 habitants et de 5 000$ à 15 000$ pour les communautés qui compte 5000 résidents ou moins.

Or, cette grille salariale proposée par le ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale ne semble pas faire l’unanimité au sein de certains comités de transition, selon les propos émis par quelques intervenants du milieu municipal.

Avec des propositions comportant des écarts de salaire pouvant aller jusqu’à 75 000$ (par exemple, entre 37 500$ et 112 500$ pour les municipalités de plus de 20 000 habitants), plusieurs y voient un flou qui s’explique difficilement.

«Cette grille du gouvernement provincial ne semble pas avoir été proposée après beaucoup de réflexion et de directives. Il y en a une qui provient de l’Association des municipalités francophones du N.-B. (AFMNB) qui est beaucoup plus détaillée et qui tient compte des infrastructures, des services municipaux, de la population et de l’assiette fiscale des municipalités», a raconté Rachel Boudreau, la mairesse de Petit-Rocher.

«C’est évident que l’on parle de responsabilités qui, dans certains cas, seront quadruples après les fusions», a ajouté la mairesse du village.

En fait, le seul critère établi par le gouvernement pour fixer la rémunération des élus semble être le nombre d’habitants de la municipalité constituée.

Dès 2017, l’AFMNB avait pourtant suggéré, et ce bien avant la réforme municipale, une grille salariale tenant compte d’une multitude de facteurs propres aux différentes municipalités, comme la présence d’hôpitaux, d’établissements scolaires, d’édifices gouvernementaux et autres infrastructures du genre.

En vertu de cette grille, le premier maire de l’histoire de Belle-Baie devrait empocher une rémunération annuelle de l’ordre de 68 664$, ce qui est bien loin du salaire minimum de 26 500$ suggéré par les fonctionnaires provinciaux.

«En fait de salaire des élus, les propositions du ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale représentent un retour en arrière de plusieurs années», a affirmé sans détour Pascal Reboul, le directeur général de l’AFMNB.

Il faut noter que le ministre a le pouvoir de fixer la rémunération des membres du premier conseil par voie d’un arrêté sur la rémunération.

Il appert toutefois qu’il y a fort peu de chance que le ministère impose une quelconque rémunération à de nouveaux élus municipaux.

«Les discussions au sujet des salaires des élus vont aller bon train, il y a passablement moins de tiraillements à ce sujet comparativement aux discussions qui ont porté sur le choix des noms des villes. Il y aura sans doute de petits débats, mais pas de flammèches comme ça s’est vu récemment», a indiqué une autre source qui s’est confiée à l’Acadie Nouvelle.

Le travail des différents comités de transition qui sont à mettre à place les nouveaux gouvernements locaux est loin d’être terminé.

Ceux-ci sont entre autres à mettre la touche finale au processus d’embauche des nouveaux directeurs généraux, un exercice délicat dans les municipalités qui sont issues de fusions et où il y a déjà plus d’un directeur qui est en fonction sur le territoire.

Une autre tâche qui s’annonce titanesque attend les comités de travail, soit celle d’élaborer les budgets d’exploitation des municipalités en devenir.

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, les 340 entités actuelles sont restructurées en 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux. Les élections municipales doivent se tenir le 28 novembre prochain.