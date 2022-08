Grande-Digue: 130 000$ en bouteilles vides!

De cinq sous en cinq sous, les Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, par l’entremise de la Boîte à Oscar, ont amassé en quelques années plus de 130 000$ en bouteilles vides. Et l’œuvre se poursuit.

Selon Michel Poirier, responsable du volet jeunesse des Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, la démarche a permis de venir en aide aux élèves de l’école Grande-Digue.

Le porte-parole des Chevaliers de Colomb explique que l’initiative appelée la Boîte à Oscar a commencé avec trois personnes: Roger Gallant, Jacques Soucy et Ron Léger. L’idée était de mieux organiser les récupérations de bouteilles dans la communauté et s’en servir comme collecte de fonds.

Il y a environ quatre ans, lors de déjeuners mensuels, Roger Gallant amenait sa remorque et les gens pouvaient y déposer leurs bouteilles vides.

«Oscar (Babineau) a un commerce ici à Shediac Bridge. Il s’est offert de placer une boîte à son commerce, précise Michel Poirier.

Selon lui, Oscar Babineau a vraiment donné un élan majeur au projet qui a permis ensuite de récupérer plus de bouteilles vides.

«Lui et Louis Boudreau ont tout arrangé ça et Oscar s’occupait de la boîte», raconte le porte-parole.

Une fois ou deux par semaine, au besoin, quelques équipes des Chevaliers de Colomb amenaient la petite remorque au centre de recyclage à Shediac.

«Oscar s’occupait beaucoup de la boîte. Il la rentrait dans son garage le soir et la sortait le matin. Il veillait à ce qu’elle soit vide et propre. Il travaillait fort. Comme signe de reconnaissance pour Oscar, on a nommé ça la Boîte à Oscar. C’est de là que le nom vient», informe Michel Poirier.

Pendant trois à quatre ans, Oscar Babineau et Louis Boudreau ont géré la Boîte à Oscar. «Oscar avait beaucoup à coeur sa boîte et Louis gérait les équipes qui allaient au recycleur», ajoute le gérant de Notre Centre.

«Oscar avait un but en tête: recueillir 100 000$. Quand il est arrivé à 100 000$, il a dit: ok, j’ai fait ma part, déclare Michel Poirier. C’est lui qui a approché le Home Hardware pour déposer sa boîte là.»

En décembre, les Chevaliers de Colomb ont déménagé la boîte à Oscar dans le stationnement de la quincaillerie.

Oscar Babineau et Louis Boudreau ont du même coup acheté une nouvelle remorque d’une dizaine de pieds de long par six pieds de haut pour transporter les bouteilles au recyclage. Ils ont aussi recruté des commanditaires pour payer cette remorque de 12 000$.

«Si tu regardes la roulotte (sic), c’est plein d’étiquettes de différents commanditaires», affirme Michel Poirier.

Selon lui, en date de décembre, les Chevaliers de Colomb avaient remis environ 100 000$ à l’école Grande-Digue pour différents besoins. Tout cet argent, grâce aux bouteilles vides.

«En avril, on a donné un autre 26 000$ et demi à l’école en plus», annonce le Chevalier de Colomb.

L’argent a permis d’acheter environ 160 ipads aux élèves.

«Ils avaient aussi besoin de smartTV, c’est presque tout en technologie que l’argent a été dépensé», confie le porte-parole.

Aussi, chaque année, les enseignants de l’école identifient des enfants dans le besoin. «Pour l’hiver, on habille ces enfants-là. On achète des manteaux et des bottes pour l’hiver», admet le Chevalier de Colomb.

Et ça continue…

«Jusqu’à maintenant, on est rendu à un total de 130 000$», affirme Michel Poirier.

À coup de cinq cents et dix cents la bouteille, on peut facilement imaginer le nombre infini de contenants récupérés par les Chevaliers de Colomb.

Durant l’automne et au printemps, les voyages à la récupération sont moins fréquents.

Toutefois, à ce temps-ci de l’année, le grand Chevalier Neil LeBlanc parle de trois à quatre voyages par semaine vers le centre de récupération de bouteilles à Shediac. Quatre équipes de Chevaliers sont en place pour voir au transport des bouteilles.

Le grand Chevalier de Colomb de Grand-Digue récupère lui-même des bouteilles le lundi matin à un terrain de camping, ainsi qu’à la marina.

La remorque remplie de bouteilles représente une valeur d’environ 400$ à 500$.

Au centre de remboursement de Shediac, les Chevaliers de Colomb de Grande-Digue ont même une remorque de 53 pieds dédiée à eux pour leurs bouteilles vides.