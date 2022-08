La société médicale dénonce l’ingérence politique en santé

La société médicale du Nouveau-Brunswick dénonce l’ingérence politique dans le domaine d’expertise des professionnels de la santé. Les interventions de parties «sans perspective clinique» dans des questions de soins aux patients causent de la frustration, selon la société.

Dans une lettre publiée jeudi soir, le président de la SMNB, Dr Mark MacMillan, et le président de du conseil d’administration de l’organisme, Dr Chris Goodyear, ont affirmé que l’intervention des «politiciens et autres administrateurs» dans les aspects cliniques d’une situation qu’ils ne comprennent pas pleinement peut s’avérer inutile et dangereuse.

Ils demandent aux politiciens de laisser les professionnels de la santé prendre les décisions dans l’intérêt des patients et de leur fournir les ressources nécessaires pour le faire.

«L’intervention politique récente dans les questions de soins aux patients et l’ingérence d’autres parties, auxquelles échappe la perspective clinique, ont suscité la frustration chez bon nombre d’entre nous, qui y ont vu un manque de respect et se sont sentis sous-estimés.»

En entrevue, le Dr MacMillan affirme que les cliniciens sont formés pendant de nombreuses années et qu’ils peuvent prendre les décisions appropriées pour faire leur travail.

«Quand quelque chose se passe et qu’une situation doit être réglée, c’est notre travail. Ce dont on a besoin de la part d’administrateurs et du gouvernement, c’est de l’appui, des ressources, et la capacité d’exercer nos tâches comme il le faut. Si quelque chose se produit et qu’un patient n’est pas satisfait de ses soins, il y a des pistes appropriées à suivre pour qu’ils puissent porter plainte…»

Il affirme aussi que les médecins ne peuvent pas se prononcer publiquement sur des situations médicales pour des raisons de confidentialité, et qu’il faut donc prendre certaines situations médiatisées avec un grain de sel.

Les représentants de la société médicale n’ont pas précisé s’ils parlaient d’un événement en particulier.

Mais à la fin juillet, un motocycliste a été gravement blessé dans un accident. L’homme, John Barnet, a été hospitalisé à Fredericton. Il a obtenu son congé de l’hôpital quelques heures plus tard. Sa famille s’est insurgée contre cette décision, et l’histoire s’est retrouvée dans les médias.

Blaine Higgs serait alors intervenu. Selon la CBC, le premier ministre est entré en contact avec la famille de la victime. La PDG du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson, a aussi contacté la famille, et le blessé a été transporté à un hôpital à Saint-Jean.

Dans sa lettre, la société médicale affirme que les dépenses médicales par habitant au Nouveau-Brunswick sont les plus faibles de toutes les provinces de l’Atlantique. Elle ajoute que le système de soins de santé a besoin d’investissements dans l’accès aux soins primaires.

Le premier ministre Blaine Higgs n’était pas disponible pour une entrevue vendredi.

Il a toutefois affirmé sur twitter que le gouvernement a «financé le changement dont nous avons besoin», et que le budget du ministère de la Santé (de 3,2 milliards $) a subi une hausse de 168,5 millions $ cette année, la hausse la plus importante depuis 2008.

Dans une déclaration envoyée par courriel au journal, il ne s’est pas prononcé sur l’enjeu de l’ingérence politique. Il a toutefois affirmé que des changements s’imposent dans le système de santé du N.-B. et que les médecins devaient cesser de travailler «en silos».

«Je suis reconnaissant des suggestions d’amélioration provenant des fournisseurs qui offrent ces services. Ils savent mieux que quiconque que le système doit changer. (…) Des changements importants sont nécessaires quant à la façon de fournir les services, à l’endroit où ces services sont fournis et aux personnes qui les fourniront. Les listes d’attente centralisées sont un domaine où nous pouvons contribuer à offrir des choix aux gens pour leur permettre d’accéder plus rapidement aux services. (…) Il est clair qu’il faut investir et c’est ce que nous faisons, mais l’investissement doit être fait dans des services qui fournissent des soins aux Néo-Brunswickois de façon positive, et non dans des services qui ne produisent pas les bons résultats.»

Lors d’une conférence de presse sur un autre sujet vendredi, la PDG du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson, a affirmé qu’elle ne ressent pas de pression politique.

Au sujet de la déclaration de la société médicale, elle a affirmé que le recrutement de professionnels de la santé, entre autres, devrait améliorer le moral des troupes.