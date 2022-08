Recyclage: la fardeau financier passera des contribuables aux entreprises

Pour réduire nos déchets et mieux les réutiliser, faut-il rendre les entreprises qui mettent en marché des tonnes de contenants, d’emballages et autres prospectus responsables du recyclage de leurs produits? Le Nouveau-Brunswick y croit et s’apprête à passer la balle au secteur privé.

L’automne dernier, le gouvernement provincial a confirmé son intention d’établir un programme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et le papier imprimé. Ce nouveau modèle consiste à faire reposer sur l’industrie la gestion des produits en fin de vie.

«Une fois mis en œuvre, le programme transférera la responsabilité des déchets liés aux emballages et au papier imprimé des gouvernements locaux et des commissions de services régionaux aux producteurs qui les ont fabriqués. Cette mesure devrait encourager l’industrie à fabriquer des produits plus écologiques qui sont plus faciles à recycler», soulignait le communiqué du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

L’objectif est d’inciter le secteur privé à réduire la quantité de déchets produits à la source, tout en dégageant les municipalités et les contribuables de ce fardeau financier.

En vertu de la nouvelle législation, une large gamme de détenteurs de marques, d’importateurs et de détaillants qui fournissent des emballages ou des papiers seront financièrement responsables de la collecte et du traitement des matières recyclables.

L’organisme Circular Materials, qui représente les producteurs et les aide à respecter ces nouvelles obligations, sera bientôt chargé de la gestion des matières recyclables à travers la province.

Selon son PDG, Allen Langdon, cela concerne près de 400 entreprises qui génèrent au moins 2 millions $ de revenus annuels bruts et mettent en vente plus d’une tonne d’emballages et de papier par année.

«Pour la plupart, ce sont de grands détaillants, de grands joueurs de l’industrie des biens de consommation et des chaînes de restauration rapide comme Tim Hortons ou McDonald’s», détaille-t-il.

«Le plus grand changement, c’est que ce seront les producteurs et non plus les contribuables qui paieront pour le recyclage.»

Circular Materials a présenté une première ébauche de son plan pour y parvenir au printemps et a recueilli les commentaires des producteurs, des municipalités et du public jusqu’au 5 août.

Son plan final doit être soumis en octobre à Recycle Nouveau-Brunswick. L’organisme indépendant qui supervise les plans de gestion des déchets pour les matériaux désignés devra alors donner son aval.

Au Nouveau-Brunswick, 163 740 tonnes de déchets sont récupérés chaque année. – Archives

Selon le rapport préliminaire, le programme engloberait «tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage» qui serait normalement éliminé après un usage unique ou à court terme.

Cela inclut par exemple le papier d’aluminium, le plateau métallique, la pellicule ou le film plastique, le sac en papier, le gobelet à boisson, le contenant en plastique, en métal ou en verre, la boîte en carton, mais aussi le papier tiré d’un journal, des encarts, circulaires, revus, répertoires, affiches, cartes de souhaits ou enveloppes.

Cela représentait l’an dernier environ 46 321 tonnes de déchets au Nouveau-Brunswick. Les livres, les récipients à boisson consignés et les emballages jugés dangereux ou insalubres sont exclus.

Efficacité, harmonisation et transparence

Actuellement, la liste des matières recyclables acceptées diverge d’une commission de services régionaux (CSR) à une autre. Le PDG de Circular Materials promet de bâtir «un système de collecte cohérent», et une harmonisation des consignes à travers la province au bout de deux à trois ans.

«À court terme, nous essayons simplement de gérer une transition en douceur qui créera le minimum de perturbations pour les résidents», souligne-t-il.

Il est aujourd’hui difficile de dresser un portrait précis de l’état de la récupération au Nouveau-Brunswick, en raison d’une logistique opaque et d’une faible traçabilité. Allen Langdon assure que son organisation s’attaquera également à ce problème.

«Les citoyens sont plus que disposés à faire leur part et à mettre le matériel dans leurs bacs ou dans les sacs, mais pour beaucoup d’entre eux, personne ne leur communique jamais vraiment ce qui se passe avec ce matériel. Je pense donc que c’est l’une des choses que nous aimerions voir changer au cours des trois ou quatre prochaines années. Je pense que nous serons en mesure de divulguer au moins où le matériel va géographiquement, quelle quantité reste au Nouveau-Brunswick.»

Le but à long terme est d’éliminer les emballages inutiles, de maximiser la réutilisation des déchets et de traiter autant de matériaux que possible localement, ajoute-t-il.

Pour y parvenir, Circular Materials se servira d’incitatifs financiers et fournira aux producteurs une rétroaction sur l‘incidence de leurs choix d‘emballages sur la recyclabilité et le coût du système de recyclage.

– Archives

Des changements progressifs

S’il s’agit d’une première au Canada atlantique, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec ont déjà entrepris une telle transition vers ce programme de responsabilité des producteurs.

Celle-ci s’effectuera par étapes, à partir du printemps 2023. Six mois après l’approbation du plan par Recycle Nouveau-Brunswick, elle commencera par les territoires desservis par le centre de tri ECO360 de Moncton, qui traite tous les déchets des comtés de Westmorland, Kings, Kent et Albert et reçoit également les matières recyclables de la région de Miramichi et de la région Chaleur.

Circular Materials tâchera de signer des ententes avec les CSR et les entreprises qui assurent la collecte puis financera les services de recyclage des matières couvertes par le programme.

Six mois plus tard, ce sera au tour des régions qui transfèrent leurs détritus vers le Centre de recyclage de la Péninsule acadienne à Tracadie et le Centre de gestion des déchets solides de la région de Fredericton.

Viendront enfin le tour des CSR faisant appel aux services de l’Atelier des Copains, à Saint-François, de la Société Via à Rivière-du-Loup, de l’installation de gestion des déchets solides de la région de Fundy de Grand Bay-Westfield, et de la Station de transfert Southern Valley de Woodstock, six mois plus tard.