Un nouveau festival de rue anime Sackville en fin de semaine

Les piétons et marchands ont déjà commencé à prendre possession de la rue Bridge, au cœur du centre-ville de Sackville, vendredi après-midi.

Assis sur le sol ou en terrasse, le public a pu apprécier les premiers spectacles de magie et d’acrobatie sous un beau soleil. Jusqu’au dimanche 14 août, des vendeurs, artistes de rue internationaux et musiciens locaux proposeront animations et spectacles pour cette première édition du festival.

Une opération lancée par la municipalité en coordination avec l’association des commerçants pour «encourager les visiteurs de tous les horizons à vivre l’expérience de Sackville».

Au programme des prochains jours, plusieurs chanteurs locaux, ainsi qu’un mini festival japonais offert samedi par les étudiants de l’Université Mount Allison. Tous les événements sont gratuits, mais la municipalité encourage les spectateurs à soutenir les artistes en versant des pourboires.