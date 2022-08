Vallée de Memramcook: un nouveau jalon sur la «route de l’agrotourisme»

Les propriétaires de la nouvelle Distillerie Crooked River espèrent que le projet contribuera à faire de la vallée de Memramcook un incontournable de l’agrotourisme.

Située à Memramcook, la Distillerie Crooked River a ouvert ses portes aux visiteurs en juillet.

Ce projet est le fruit de Guy et Guylaine Gauvin, qui rêvaient de lancer une petite exploitation agricole.

«Ça fait une dizaine d’années que l’on cherchait un projet. On a étudié différentes options et nous avons cogné à la porte pour acheter cette propriété qu’on aimait beaucoup. Elle avait 72 acres de terre non cultivée», se souvient Mme Gauvin.

L’idée de la distillerie ne s’est toutefois pas immédiatement imposée.

«On a commencé avec une ferme et on réfléchissait à un projet pouvant complémenter ce que l’on retrouvait déjà dans la région, que ce soit les microbrasseries, le vignoble Lattitude 46 ou le Verger Belliveau, raconte Guylaine Gauvin. C’est là que nous est venue l’idée d’une distillerie puisqu’il n’y en avait pas dans le coin.»

Les produits cultivés sur la ferme des Gauvin servent à l’assemblage des spiritueux fabriqués dans leur distillerie.

Leurs 12 000 bulbes d’ail sont par exemple utilisés afin de confectionner une vodka à l’ail. Avec les cinq acres de camerises cultivés par M. Gauvin, on fait du gin. Crooked River prépare aussi un sirop d’érable vieilli dans des barils de whisky à partir des érables qui se trouvent sur la propriété.

Plusieurs autres alcools contenant des produits de leur ferme sont en phase d’élaboration, notamment une vodka aux roses, un brandy au miel et un brandy aux pommes, une collaboration avec le Verger Belliveau. D’ici quelques années, les premiers whiskys Crooked River seront aussi prêts.

Bien qu’elle en soit qu’à ses premiers pas, la distillerie a déjà obtenu plusieurs reconnaissances cette année. Sa vodka à l’érable vieillie en fût de bourbon a remporté la médaille d’or pour la meilleure vodka infusée lors du Concours de spiritueux artisanaux canadiens. Le gin aux camerises a également remporté une médaille de bronze lors de cette compétition.

Mme Gauvin dit être ravie par le succès que remporte la distillerie auprès des gens de la région. La réponse des touristes est aussi très bonne. Cet engouement, espère-t-elle, contribuera à faire de Memramcook et la région une destination agrotouristique.

«Ça pourrait être comme notre mini Wolfville, comme dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse (où on produit beaucoup de vins). Notre distillerie s’ajoute aux produits artisanaux de la région, comme le vin, le cidre ou la bière, on est en train de créer un genre de route de l’agrotourisme.»