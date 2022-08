Des restes humains retrouvés dans un secteur boisé de Saint-Jean

Le Service de police de Saint-Jean enquête après la découverte de restes humains dans un secteur fortement boisé de l’est de la ville portuaire.

Les restes de squelettes humains ont été retrouvés vendredi par un randonneur dans un secteur compris entre Lakewood Heights et le chemin Golden Grove.

Le marcheur a marqué l’endroit précis de sa macabre découverte avant de contacter les policiers qui se sont rendus sur les lieux peu après 18h.

Le Service de l’identité judiciaire s’est aussi rendu sur les lieux et a confirmé que les restes étaient humains.

Une fouille approfondie du site a été effectuée en collaboration avec un anthropologue judiciaire.

Les lieux ont par la suite été sécurisés par la police jusqu’à ce qu’une recherche plus approfondie de la zone puisse être effectuée en collaboration avec le personnel des équipes de recherche et de sauvetage au sol de River Valley et York Sunbury.

Dimanche matin, la police de Saint-Jean demandait toujours au public d’éviter cette zone afin de permettre au personnel de terminer ses recherches et d’éviter de contaminer la scène. Cela inclut tous les sentiers de VTT situés dans ce secteur.

Des efforts visant à identifier les restes humains sont désormais en cours.

Toute personne ayant des renseignements à cet égard est priée de communiquer avec le service de police de Saint John au 1-506-648-3333 ou avec l’organisme Échec au crime.