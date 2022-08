Où célébrer la Fête de l’Acadie?

La fête nationale du 15 août est célébrée aux quatre coins de l’Acadie ce lundi, alors que la population est conviée à

une foule d’activités d’animation, de spectacles musicaux et à déguster gâteaux et mets acadiens.

Question de ne rien manquer durant cette journée de festivités, l’Acadie Nouvelle vous offre une suggestion d’endroits où sera célébrée la Fête de l’Acadie.

Il faut noter qu’un aperçu plus complet des festivités du 15 août est disponible dans une section spéciale du site web de l’Acadie Nouvelle.

Caraquet

La Ville de Caraquet est traditionnellement l’endroit où se déroulent les plus imposantes festivités du 15 août.

L’année 2022 ne devrait pas faire exception avec une programmation qui comprend en matinée une messe au Sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage. En après-midi, des spectacles du groupe Fireflies ainsi que des artistes Gilles St-Cyr et Jocelyne Bourque.

Le traditionnel tintamarre se mettra en branle sur le coup de 18h et sera suivi de prestations musicales au Vieux Couvent des groupes 1755, Moyenne Rig et La Virée.

Petit-Rocher

Considéré comme le foyer de l’Acadie, le village de Petit-Rocher a l’habitude d’attirer au fil des ans de grandes foules qui se massent sur la rue Principale pour prendre part aux festivités.

Le Rendez-vous acadien 2022 débutera à 13h avec diverses activités, dont une dégustation gratuite de pâtisseries acadiennes.

Danse, tintamarre, contes, jeux pour enfants, concours de costumes, feux d’artifice et spectacles musicaux de Moyenne Rig, Ronald LeBlanc, Léo et Jeannot et du Dany Party Band sont également prévus à l’horaire.

Dieppe

La journée du 15 août s’annonce festive à Dieppe, où les racines acadiennes seront célébrées sur le site MusiquArt.

Des activités familiales avec des châteaux gonflables, de l’animation musicale, un spectacle du magicien Rémi Boudreau et une station de décorations pour le tintamarre sont proposées en journée.

Après le tintamarre et les cérémonies protocolaires, une soirée musicale mettant en vedette La Trappe, Emilie Landry et Aboiteau et Zachary Richard sera proposée aux fêtards.

Bouctouche

En collaboration avec le Pays de la Sagouine, la municipalité de Bouctouche propose une journée de festivités qui débutera à midi avec la musique de Raymond Savoie au Marché des fermiers.

Après la coupe du gâteau, les jeux pour enfants, le lever du drapeau et l’hymne national acadien, le départ du tintamarre à pied du Marché des fermiers se fera à 15h pour se rendre au Pays de la Sagouine.

Une célébration musicale avec les personnages du Pays de la Sagouine et les artistes Hert LeBlanc, Rhéal LeBlanc, Andy Bast et The Mainlanders suivront le tintamarre.

Miramichi

La musique acadienne sera à l’honneur lundi à Miramichi, avec la participation au parc Waterford Green d’artistes qui seront sur scène dès 11h20.

La liste d’invités comprend Cate Great, le Danny Party Band et Suroît. Des châteaux gonflables pour enfants, des kiosques de produits acadiens et la vente de mets acadiens sont aussi offerts dès 11h.

Tracadie

Le Marché centre-ville accueillera les festivités qui débuteront dès 7h avec un déjeuner sur place.

Après les cérémonies protocolaires prévues peu avant l’heure du midi, la participation de quelques chansonniers et des jeux gonflables pour les enfants sont à l’horaire, tout comme un spectacle d’Art Richard en fin d’après-midi.

Après le tintamarre de 18h, des chansonniers seront de retour sur scène avant la tenue de feux d’artifice en guise de clôture des célébrations.

Shediac

À Shediac, les festivités auront lieu au parc Pascal-Poirier.

Une cérémonie protocolaire et un BBQ communautaire se tiendront à partir de 17h, suivi d’un tintamarre et des spectacles de Menoncle Jason et du groupe Réveil.

Shippagan

L’Aquarium et Centre marin sera le théâtre des activités du 15 août à Shippagan.

Outre des activités familiales extérieures sur le site, de l’animation musicale avec Art Richard est proposée en matinée, tout comme un BBQ communautaire qui se tiendra le midi.

Des jeux gonflables et un rallye d’observation familiale sous le thème de l’Acadie, de l’animation musicale et le traditionnel tintamarre suivront au cours de la journée.

