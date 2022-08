Salebarbes fait un tabac à Tracadie!

Les groupes Salebarbes, Moyenne Rig et Réveil ont rassemblé plusieurs milliers de personnes sur le Grand Chapiteau de Tracadie, samedi soir, pour un Party acadien.

Cet été, l’organisation Spectacles Tracadie a organisé deux Méga spectacles au Grand Chapiteau Tracadie pour les amoureux de musique.

Après le Festival Bitowa qui s’est déroulé le 23 juillet, c’est un Party acadien organisé dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie qui a réuni le public sous le Grand chapiteau.

Ce n’est pas les spectateurs qui manquaient, les billets de l’événement s’étant presque tous vendus et de très nombreuses personnes jeunes et âgées, certains portant des vêtements aux couleurs du drapeau acadien, sont venus célébrer la fête nationale avec les trois groupes acadiens invités.

Ce grand rassemblement a même posé quelques difficultés pour l’équipe de l’événement, tentant de faire rentrer le plus de personnes possibles dans la place.

La soirée était divisée en trois parties. La première était consacrée au groupe de bluegrass acadien Moyenne Rig, constitué de trois jeunes musiciens de 15 ans, soit Martin Bourque à la guitare, Noah Ouellette au banjo, et Jeremy Richard à la mandoline. Ils remplaçaient le groupe Pic-Bois, indisponible dû à des circonstances incontrôlables, et ont animé la foule en ce début de soirée avec des compositions originales et des chansons acadiennes connues. Moyenne Rig seront présents au Festival acadien de Caraquet pour un concert lundi.

Le grand événement de la soirée fut la présence de Salebarbes, le groupe de musique traditionnelle acadienne composé d’Éloi Painchaud, Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau. Le groupe a, depuis sa récente création en 2019, eu le droit à une grande popularité au Québec et en Acadie. Une popularité très perceptible lors de leur apparition dans la soirée. Dans les prochains mois, le groupe partira en tournée au Québec.

La fin de la soirée fut marquée par le groupe originaire du Comté de Kent, Réveil. Le groupe, composé de Richard Bourque, Matt Hayes, Brian Hébert, Marc Léger, Joey McKinnon, Nancy Blanchard et Kevin Arsenault, fête ses 15 ans cette année. Les sept membres ont d’ailleurs fait le tour de la province pour cette occasion.