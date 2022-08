Le Festival acadien de Caraquet célèbre ses 60 années d’existence avec une boîte à chansons comme dans le temps avec les artistes de l’époque.

Créées par le père Louis Duguay dans les années 1960, les boîtes à chansons ont une place importante dans l’histoire culturelle de la ville de Caraquet. Plusieurs artistes acadiens reconnus y ont fait leurs armes, comme Raymond Breau, Donat Lacroix et Isabelle Roy. Ces trois artistes, accompagnés d’Antoine Landry, Les Allégros (Audette et Paulette Chiasson), Les Fugues (Florence, Doria et Fabienne Albert), Jules Boudreau, René Cormier, Rosemarie Landry et Solange Landry, ont pu se réunir au Centre culturel de Caraquet dans le cadre de la Boîte à chansons du 60e.

C’est le grand événement important de cette édition 2022 du Festival. Parce que quoi de mieux pour célébrer la sixième décennie d’un des événements les plus importants du peuple acadien que d’avoir des artistes vétérans appréciés rassemblés pour chanter leur plus grand succès.

Car les artistes présents ont presque tous participé à des boîtes à chansons à l’époque. Des photos d’archives mettant en valeur eux et les spectacles de ce genre étaient affichées dans le foyer du Centre culturel. Les spectateurs ont pu se faire une idée à quoi ça ressemblait dans le temps.

Le public a pu entendre des titres connus Sur le rivage, Viens voir l’Acadie et Évangéline, pour n’en citer que quelques-unes.

C’était un sentiment de nostalgie qui envahissait les artistes sur scène, chantant avec émotions les chansons qu’ils adorent tant et racontant leurs souvenirs de boîtes à chanson ainsi que les moments qu’ils ont vécu après 60 ans.

Il y avait aussi le plaisir de se retrouver et de performer devant le public.

Des spectateurs qui les soutenaient, les applaudissant fortement et chantant avec eux les airs qu’ils connaissent bien.

Il faut dire que les gens avaient hâte à ce spectacle, étant parmi les premiers événements du Festival qui se sont retrouvés à guichet fermé.