Dieppe: «Le 15 août, c’est la plus belle occasion de transmettre!»

Poussettes et cheveux blancs, le défilé du 15 août a rassemblé toutes les générations aux abords du complexe UNIplex de Dieppe. Casseroles, cornes de brume, cloches, tambours, trompettes et autres klaxons étaient de sortie pour créer un joyeux brouhaha.

Le site MusiquArt, créé à l’occasion du Congrès mondial acadien de 2019, s’est rempli à nouveau en ce soir de fête nationale. Jeunes et moins jeunes ont pris part au grand défilé le long de la rue du Collège.

Visage maquillé, sourire jusqu’aux oreilles, Jennifer Hakim et ses deux garçons ont rejoint la procession colorée avec amusement. Originaire du Liban, la maman est tombée amoureuse de la région il y a six ans et a fait le choix d’y élever James et George-Anthony.

«Je veux qu’ils grandissent en vivant cette culture, je veux qu’ils puissent s’intégrer», confie-t-elle.

Un peu plus loin, Janice Landry agite son drapeau acadien devant ses petits-enfants. Si le français n’est presque plus parlé dans la famille après des années passées dans la région de Sackville, la grand-mère avait à coeur de transmettre des éléments de la culture de ses ancêtres à ses petits protégés. «C’est important de perpétuer ces traditions», estime la Néo-Brunswickoise.

La famille Landry s'est rassemblée pour les festivités du 15 août. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Ils étaient des centaines à avoir rejoint le cortège organisé au coeur de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Jean Gaudet, qui a oeuvré pendant plus de 40 ans pour la Ville de Dieppe, est ravi de compter nombre d’enfants en bas âge parmi la foule. À ses yeux, cette journée est bien plus qu’une fête. Il ne l’aurait raté pour rien au monde.

«Le 15 août, c’est la plus belle occasion de transmettre, lance-t-il. C’est l’occasion d’expliquer à la nouvelle génération le sens des symboles et ce que représente le tintamarre dans l’histoire acadienne.»

Venu avec son chapeau déniché lors d’un voyage en Louisiane, le vétéran de la cité francophone savoure le moment.

«On voit que les gens sont contents de se revoir, et de pouvoir se rassembler sans masque», se réjouit-il.

À l’image de la municipalité, le tintamarre de Dieppe a pris de l’ampleur ces dernières années. Lionel Leblanc, qui a grandi dans le village de Saint-Anselme avant qu’il ne devienne un des quartiers de la plus grande ville francophone de la province, s’est déplacé avec son fils et son petit-fils.

Il se félicite de voir autant de jeunes familles célébrer le 15 août.

«C’est beau à voir, s’exclame-t-il. Ç’a tellement grossi!»

Aux côtés de ses proches, le Dieppois a pu profiter d’une soirée bien animée par les prestations de La Trappe, d’Emilie Landry, du groupe Aboiteau. Sans oublier l’incontournable Zachary Richard parti à la rencontre de son public pour fêter ses 50 ans de carrière musicale.